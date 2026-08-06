Dolor en Chubut: murió el intendente de Gaiman, Darío Ernesto James

Darío Ernesto James, intendente de Gaiman, Chubut, murió este jueves a los 56 años . El jefe comunal falleció tras ser sometido a una complicada operación de corazón en una clínica privada de Trelew.

La carrera política de James comenzó con su llegada a la intendencia del pueblo de fuertes raíces galesas en 2019. Por más de 30 años se dedicó a la actividad agrícola mientras en paralelo era empleado de la cooperativa eléctrica de la localidad. En 2023 fue reelegido para una segunda gestión.

Además, fue uno de los fundadores del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gaiman y estuvo ligado a los brigadistas por varios años.

Luego de afiliarse a la Unión Cívica Radical (UCR), James fue electo por los vecinos del pueblo en 2019 y reelecto en 2023. Sin embargo, los problemas de salud que lo llevaron a estar de licencia estos últimos meses terminaron en su muerte este jueves.

Tras confirmarse su muerte, la municipalidad lanzó un comunicado oficial en donde fue declarado "duelo municipal" por tres días, y se describió: "Su partida representa una pérdida inmensa para nuestra comunidad. Darío James dedicó su vida al servicio público con compromiso, responsabilidad y una profunda vocación de servicio , dejando una huella imborrable en la historia de Gaiman y en el corazón de quienes compartieron su camino".

Con enorme tristeza recibí la noticia del fallecimiento de Darío James. Se va un gran intendente, pero sobre todo una gran persona: honesta, trabajadora y profundamente comprometida con Gaiman y con cada uno de sus vecinos. Tuve la suerte de trabajar con él y de compartir muchos… pic.twitter.com/3qqhzrBBZO

Por otro lado, el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, despidió al fallecido intendente con un mensaje publicado en su cuenta de X: " Se va un gran intendente, pero sobre todo una gran persona: honesta, trabajadora y profundamente comprometida con Gaiman y con cada uno de sus vecinos", escribió el jefe provincial.

"Tuve la suerte de trabajar con él y de compartir muchos momentos juntos, siempre con el mismo objetivo: hacer las cosas bien y mejorarles la vida a los vecinos de su ciudad", continuó Torres.

Será velado este viernes por la mañana en el Gimnasio Municipal de Gaiman.

Fuente: Clarín