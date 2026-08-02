Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 2 de agosto

Este domingo 2 de agosto no hay actividad en el mercado financiero y tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana .

En la última jornada hábil, el dólar oficial , en las pizarras del Banco Nación , cotizó a $1460 para la compra y $1510 para la venta .

En tanto, el dólar blue , que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1513,20 para la compra y $1560 para la venta.

El valor de los dólares financieros , categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor :

A partir de la salida del cepo cambiario , los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking . En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

El número de la inflación de julio, que según las proyecciones de las consultoras privadas será similar al de junio, de 1,9%, se conocerá recién el jueves 13 de agosto .

Los primeros relevamientos de precios muestran una desaceleración al final del mes; sin embargo se observó que los precios de los alimentos subieron durante la tercera semana, tendencia que continuó en la cuarta. A su vez, hubo una estabilidad en los rubros estacionales y de indumentaria, lo que permite una nivelación en el porcentaje.

Fuente: La Nación