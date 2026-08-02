Doble tragedia en Morón: investigarán la muerte de un padre y su hija tras encontrarse los cuerpos en su casa

Un intenso operativo policial se desplegó en la localidad bonerense de Morón luego de que un hombre y su hija fueran hallados muertos en una vivienda de la calle Anunciación al 3500. El hecho fue descubierto luego de que un familiar, preocupado por la ausencia y la falta de respuesta a mensajes y llamadas durante varios días, alertara a la Policía.

Después de que se presentaran en el domicilio, los efectivos de la comisaría 4ª local ingresaron forzando la puerta con la autorización de un sobrino del propietario. Según indicaron los voceros, desde el interior se percibía “un olor nauseabundo” .

Fue así que en la habitación principal, los uniformados encontraron muerto en la cama a A. G., de 89 años, y a su hija M. P. G., de 62 años, sin vida sobre el costado del colchón. Asimismo, la médica del SAME Morón constató que ambos cuerpos presentaban varios días de descomposición, lo que confirmaba la prolongada ausencia reportada por la familia.

De acuerdo con la información recabada por Primer Plano Online , la investigación será llevada a cabo por Silvana Bonini , fiscal de la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Morón, quien ordenó el traslado de los cadáveres a la morgue para la realización de las autopsias. De esta manera, se espera que los informes forenses determinen las causas exactas de las muertes.

Luego de que el personal de la Policía Científica realizara peritajes en el lugar, se dio a conocer que a los pies de la cama se hallaba una estufa a garrafa , lo que llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de un escape de gas como causa probable de las muertes . Sin embargo, el resultado de las necropsias será determinante para confirmar esta hipótesis.

Por el momento, la causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte . De acuerdo a los primeros informes judiciales, no se detectaron indicios de violencia ni intervención de terceras personas en la escena, lo que reforzaría la teoría de una doble muerte accidental producto de un posible accidente doméstico.

A finales de abril, una beba de 18 meses murió carbonizada en un incendio que destruyó por completo una vivienda ubicada en la calle Bergamini al 2100, en El Palomar , partido de Morón. El hecho ocurrió cuando la madre de la menor, de 22 años , había salido para llevar a su otro hijo de ocho años a la escuela, situada a cinco cuadras, según confirmaron fuentes policiales.

El incendio se propagó en cuestión de minutos. Al arribar, los bomberos lograron sofocar las llamas y encontraron el cuerpo de la nena debajo de una sección del techo que colapsó por el calor . De hecho, la estructura de la casa quedó casi completamente destruida y los rescatistas indicaron que lo poco que quedó en pie debía ser demolido. El personal del SAME Morón también acudió al lugar.

La madre, todavía en estado de shock, declaró ante la Policía que siempre deja los electrodomésticos apagados y desenchufados antes de salir. No obstante, la intensidad y rapidez del fuego impidieron cualquier intento de rescate. Los tíos de la menor intentaron ingresar, pero la magnitud de las llamas imposibilitó toda maniobra de auxilio.

La Fiscalía N° 8 de Morón, a cargo de Adriana Suárez Corripio , instruyó la causa bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. Por este motivo, se ordenaron peritajes para establecer el origen exacto del incendio, aunque las primeras hipótesis apuntaban a un accidente doméstico.

En declaraciones a TN , la madre relató: “Lo llevé al colegio por la mañana, como hago siempre. Fue un segundo nada más, nunca se queda sola. Fue una chispa, no sé, la tele, la heladera, la pava”. Por su parte, la abuela de la víctima describió la secuencia del intento de rescate: “Vino un muchacho y me dijo: ‘Señora, se está incendiando’”.

En ese momento, la mujer contó que salió afuera e intentó llamar a su hija. “Abrí la ventana y grité ‘¡Brenda, Brenda!’, pensé que se había dormido. Cuando abrí la ventana, nada, no estaba. Le dije al muchacho: ‘Rompe la puerta’. Cuando se abrió, vino la llama contra nosotros. No podía entrar, mi hijo intentó entrar por otro lado, rompimos, no pudimos entrar ”, lamentó.

Fuente: Infobae