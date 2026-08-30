Detuvieron a un joven por atropellar a un policía que cruzaba la calle en Chubut: tenía casi 3 gramos de alcohol en sangre

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Un conductor de 29 años manejaba alcoholizado y atropelló a un policía que cruzaba por la senda peatonal en pleno centro de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Tras el incidente, quedó detenido.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 en la esquina de Belgrano y Rawson y fue advertido por el Centro de Monitoreo , que alertó a la Policía sobre una persona que había sido atropellada.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron al agente, de 30 años, tendido sobre la calle. Según relató el propio policía, estaba cruzando por la senda peatonal cuando fue embestido por un Chevrolet Cruze.

Tras el procedimiento, personal de Criminalística y de Tránsito Municipal le realizó al conductor un test de alcoholemia que dio positivo: tenía 2,86 g/l de alcohol en sangre.

Además, los agentes constataron que el vehículo no contaba con el seguro obligatorio, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente. El Chevrolet Cruze fue secuestrado y trasladado al Corralón Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades.

El agente no presentaba lesiones visibles al momento de ser asistido y, de acuerdo con el informe policial, no corría riesgo su integridad física. Sin embargo, manifestó algunas dolencias producto del impacto y posteriormente se trasladó por sus propios medios hasta un centro médico para ser atendido y evaluar su estado de salud.

El conductor quedó detenido por una infracción contemplada en el artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La investigación continuará para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Una joven de 23 años manejó alcoholizada y atropelló a una nena de 11 años en Tupungato, Mendoza. La menor tuvo que ser trasladada al Hospital Notti, con graves heridas.

Tras el hecho, la conductora fue imputada por lesiones graves culposas agravadas por el nivel de alcoholemia .

Según relataron medios locales, la automovilista embistió a la nena con su camioneta Ford Ranger cuando realizaba una maniobra en reversa . La situación se agravó cuando, tras el impacto, la conductora se dio a la fuga .

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, la joven y el vehículo involucrados en el siniestro no estaban.

Fuente: TN