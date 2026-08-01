Detuvieron a un hombre armado que amenazó de muerte a su familia y a sus vecinos en Berisso

Un hombre de 30 años fue detenido en Berisso luego de amenazar de muerte a familiares y vecinos con un arma de fuego . La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre una situación de extrema tensión dentro de una casa. El sospechoso fue reducido sin que se registraran personas heridas.

El hecho ocurrió el último jueves en la zona de 126 Norte entre 90 y 91 , donde los efectivos encontraron al hombre atrincherado dentro de la vivienda con un revólver en la mano. Según informaron fuentes oficiales, el acusado tenía una actitud hostil y apuntaba contra las personas que estaban en el lugar.

La intervención estuvo a cargo de efectivos policiales de Berisso, que desplegaron un operativo para controlar la situación y evitar que el episodio escalara. Tras varios minutos de tensión, los agentes lograron acercarse al hombre, reducirlo y detenerlo sin que hubiera que lamentar heridos.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un revólver con la numeración suprimida y dos municiones calibre .22 . Los elementos quedaron a disposición de la Justicia y serán analizados como parte de la investigación que se abrió luego de la detención.

El acusado fue trasladado a la Comisaría Tercera de Berisso , donde se iniciaron actuaciones por abuso de arma de fuego y amenazas calificadas por el uso de arma. La causa quedó en manos de la UFI N° 8 del Departamento Judicial La Plata , que avaló el procedimiento y ordenó las medidas correspondientes.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Berisso informaron que el operativo permitió controlar una situación de alto riesgo y remarcaron la importancia de la rápida respuesta policial ante alertas por personas armadas.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona, aunque finalmente no se registraron personas heridas durante el procedimiento. Ahora la Justicia deberá avanzar con la investigación para determinar las circunstancias que llevaron al hombre a amenazar a familiares y vecinos.

Fuente: TN