Detuvieron en Versalles a una mujer que hizo amenazas de bomba contra cines, teatros y hasta el hospital Garrahan

Una mujer de 57 años fue detenida en el barrio porteño de Versalles , acusada de realizar amenazas de bomba contra cines, teatros, la Sociedad Argentina de Actores y el hospital Garrahan .

Ocurrió durante un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y en el que intervino personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

La investigación se inició a mediados de agosto, tras la recepción de correos electrónicos dirigidos a la Cámara Criminal de Sorteos del Poder Judicial de la Nación, en los cuales, bajo la denominación “CATYCEM (Contra Abusos, Torturas y Corporaciones del Espectáculo y Medios)”, advertía sobre la presencia de artefactos explosivos en los mencionados lugares .

En esos mensajes especificaba información y esgrimían frases como "activamos bombas ocultas". Entre los datos que precisaba indicaba que los explosivos estaban "en la Sociedad Argentina de Actores, el Hospital Garrahan y distintas salas de cine y teatro, entre ellas, d onde se proyecta la película "Yo Narciso" y donde se interpreta la obra "Secreto en la Montaña".

" Las bombas estallarán el próximo día sábado a las 08h , de no bajar estos espectáculos de cartelera el día viernes", agregó.

A raíz de esas amenazas, las autoridades ordenaron pesquisas para identificar a la autora de las mismas amenazas, además de proceder al protocolo antibombas en los lugares señalados en los mensajes intimidatorios.

Ante ello, y debido a la gran cantidad de objetivos distribuidos en Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior del país, los efectivos solicitaron colaboración a las distintas delegaciones de la PFA en todo el país, quienes, con la asistencia de los cuerpos de bomberos de cada región, llevaron a cabo inspecciones conjuntas en dichas salas y establecimientos.

Durante los operativos, para los cuales participó el Departamento Brigadas de Explosivos de la PFA, se inspeccionaron un total de treinta locales en todo el país. En ellos no encontraron explosivos "ni objetos de interés vinculados con la posible comisión de un atentado con bombas".

Según detalló el Ministerio de Seguridad, a partir de diversos análisis técnicos de la información, se dio con la geolocalización de un teléfono celular que estaría vinculado con siete cuentas de correo electrónico desde las cuales se realizaron las intimidaciones.

Asimismo, se comprobó que una de dichas cuentas era administrada por una mujer, con domicilio en el barrio porteño donde finalmente se llevó a cabo la detención de la mujer.

Como consecuencia, se allanó el lugar, que resultó ser una vivienda, ubicada sobre la calle Irigoyen y fue allí donde la sospechosa fue encontrada.

También se incautó un teléfono celular a través del cual se habrían efectuado las comunicaciones. Las autoridades obtuvieron en el lugar diferentes pruebas que quedaron a disposición del juzgado a cargo de la causa. La mujer ahora enfrenta cargos por "Intimidación pública".

Fuente: Clarín