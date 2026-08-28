Desesperada búsqueda de un joven de 18 años: fue a ver el eclipse al puente de la Facultad de Derecho y desapareció

Un joven de 18 años desapareció este viernes en la madrugada después de salir a cenar con un amigo y su familia no pudo contactarlo desde entonces.

Según contó Carlos, padre del corazón de Franco Krikor Alderete Tchobanian , el joven fue a ver el eclipse en el puente peatonal de la Facultad de Derecho después de comer. Luego, acompañó al amigo a la parada de colectivo frente al MALBA y debía regresar a casa, sobre Santa Fe y Paraná, pero nunca llegó.

“Nosotros estuvimos mandándonos mensajes hasta la 1:20 de la mañana y después, no tenemos más información, el teléfono (de Franco) está apagado”, informó Carlos a este medio.

Sus padres se fueron a dormir porque pensaron que su hijo iba a regresar, pero despertaron con una grave noticia en la mañana. “Nos despertó una amiga de él que vio un posteo suyo despidiéndose en redes sociales . Ahí empezamos la búsqueda”, explicó.

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Al revisar su habitación, también encontraron “dos cartas debajo de la almohada” de su cama.

Según confirmó Carlos, Franco Alderete Tchobanian salió con una mochila y su DNI. Además, estaba vestido con “un pantalón de vestir negro y un suéter negro”.

La familia del joven ya radicó la denuncia en la Comisaría Vecinal 2-B, ubicada en Charcas y Tomás M. de Anchorena.

En caso de tener información sobre su paradero, comuníquese con el número 11-6535-8656 .

Fuente: TN