Denuncian que abrieron cajones y se llevaron comida de la Sala de Acreditados en Casa Rosada: en el Gobierno dicen que están “averiguando qué pasó”

El periodista Fabián Waldman , de FM La Patriada, denunció este lunes en su cuenta de X que hubo un "robo a periodistas en Casa Rosada" . Adjuntó fotos y un video a la red social. Ante la consulta de Clarín , una fuente oficial del Gobierno nacional dijo que están "averiguando qué pasó" . El responsable de la seguridad allí es la Casa Militar , que responde a Karina Milei .

Robo a periodistas en Casa Rosada Llegamos a la Sala y estaban abiertos los cajones. Dejaron nuestras pertenencias tiradas. Antes de LLA los acreditados teníamos la llave, abríamos y cerrábamos. Hoy la seguridad está peor que antes. pic.twitter.com/Weg4UfgtRR

"Llegamos a la Sala y estaban abiertos los cajones. Dejaron nuestras pertenencias tiradas. Antes de LLA los acreditados teníamos la llave, abríamos y cerrábamos. Hoy la seguridad está peor que antes" , señaló Waldman, quien en junio había relevado (también con videos) cómo el Gobierno estaba mudando la Biblioteca del edificio, y en el proceso se veía cierto descuido con los libros.

Otras fuentes agregaron que "abrieron todos los cajones debajo de las mesas, se llevaron cosas de las heladeras y de los cajones: paquetes de yerba, leche y algunos artículos más así" . Llamó la atención que dejaran todo revuelto y a la vista. Como hay cámaras en el lugar, se presume que el tema debería resolverse rápido.

La relación entre el oficialismo y los medios, en particular con ciertos periodistas, está quizás en el peor momento desde que asumió el presidente Javier Milei . Sobre todo por los insultos reiterados del mandatario.

En cuanto al funcionamiento de la Sala de Acreditados, tampoco escapa a la polémica. Luego de que un cronista filmara en el interior de Casa Rosada, presuntamente sin autorización formal, Milei ordenó cerrar la sala . Luego, tras la presión de las asociaciones de periodistas por la censura al trabajo de los acreditados, se decidió reabrirla, pero con restricciones.

Y así sigue hasta ahora, pese a que algunos funcionarios le sugirieron al Presidente volver al esquema anterior, donde los acreditados se movían con mayor flexibilidad dentro de la sala. Milei se mantuvo inflexible y dijo que no.

En el medio, hubo cambio de autoridades a cargo de la comunicación , con la salida de Manuel Adorni y Javier Lanari, y su reemplazo por Adrián Ravier y Fabián Fernández.

Fuente: Clarín