“Dejás una huella imborrable”: La dolorosa despedida al nene de 8 años que habría sido asesinado por su padre en Tucumán

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La comunidad educativa de la Escuela Especial del Niño Jesús despidió con profundo dolor a Tadeo Ignacio Sosa, el nene de 8 años que habría sido asesinado por su padre, Oscar Mauricio Sosa, en una vivienda de Tucumán.

A través de sus redes sociales, la institución expresó su acompañamiento a la familia y recordó al pequeño como un niño que dejó una huella imborrable entre docentes y compañeros. “Dejás una huella imborrable en nuestras aulas, en nuestros corazones”, expresaron desde la escuela.

El hecho ocurrió este martes y la investigación apunta al padre del niño, un hombre de 48 años que posteriormente se quitó la vida. En la vivienda, los investigadores encontraron una nota que habría dejado Sosa y que forma parte de las pruebas analizadas por la Justicia.

La hermana del hombre contó que Tadeo tenía autismo severo y otros problemas de salud que requerían atención permanente. Según relató, su hermano se encontraba desempleado y bajo prisión domiciliaria, por lo que no podía salir a trabajar. Los familiares colaboraban económicamente con ambos.

“Lo cuidaba las 24 horas del día. Lo cuidaba todo el tiempo”, contó la mujer, quien describió a Sosa como un padre muy presente y aseguró que mantenía una excelente relación con su hijo.

La familia también atravesaba una reciente separación de los padres del niño. La madre había comenzado a trabajar y Sosa había quedado a cargo del cuidado de Tadeo. Su hermana calificó la situación familiar como “desesperante”, aunque aseguró que no habían advertido señales que permitieran anticipar la tragedia.

La Justicia continúa investigando las últimas horas del padre y su hijo para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda.