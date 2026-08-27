De Tini y Del Potro a Britney y Macaulay Culkin, historias de manejos abusivos y rupturas entre hijos y padres

El conflicto que atraviesa Tini Stoessel con su padre Alejandro Stoessel por el manejo de su patrimonio vuelve a poner el foco en una situación que se repitió en distintas familias de figuras públicas: padres y madres que acompañaron, impulsaron y en ocasiones administraron las carreras de sus hijos y que, con el paso de los años, terminaron enfrentados por cuestiones económicas .

Tanto en el ámbito local como en el exterior, son varias las figuras que atravesaron conflictos o momentos delicados vinculados con el manejo de su patrimonio. Nicole Neumann comenzó a trabajar siendo una niña y, con el tiempo, contó públicamente las diferencias que mantuvo con su madre en relación a la administración del dinero que ganó de muy joven. Juan Martín Del Potro , en tanto, tuvo conocimiento tras la muerte de su padre de decisiones económicas e inversiones que hasta ese momento desconocía.

En el exterior, Britney Spears estuvo durante más de una década bajo una tutela judicial que otorgó a su padre facultades sobre sus asuntos personales y financieros, y Macaulay Culkin también tuvo una conflictiva relación con sus progenitores durante el auge de su carrera infantil. Historias diversas y con finales variados, pero atravesadas por dilemas similares.

El caso de Tini Stoessel se encuentra hoy bajo la lupa por la decisión de la intérprete de “La triple T” de tomar mayor control sobre el manejo financiero de su carrera. La relación entre la exprotagonista del éxito juvenil Violetta y su padre siempre estuvo estrechamente vinculada con su recorrido profesional y, durante años, él tuvo un papel central en las decisiones relacionadas con el trabajo de su hija. En las últimas semanas, sin embargo, la artista habría buscado asumir un rol más directo en la administración de sus recursos y habría incorporado a un profesional para ocuparse de esa área. Además, esta persona comenzó a cuestionarse qué lugar ocupará Alejandro Stoessel (quien días atrás estuvo internado por problemas de salud) en el futuro dentro del equipo que acompaña a su hija.

El tema adquirió mayor repercusión después de que trascendieran versiones sobre una auditoría y sobre la estructura societaria vinculada con sus negocios. Según pudo saber LA NACION , la cantante prescindió hace unos tres meses de la representación artística de su padre , quien estuvo al frente de distintos aspectos de su carrera durante alrededor de 15 años, desde que ella comenzó a trabajar en Violetta cuando tenía 14. La decisión habría estado acompañada por una revisión de sus cuentas y de la estructura con la que se administró su patrimonio. De acuerdo con versiones periodísticas, la auditoría habría detectado que Alejandro Stoessel figuraba como principal beneficiario de las ganancias de la artista y habría puesto bajo análisis una suma cercana a los 70 millones de dólares. Hasta el momento, ninguno de los dos se pronunció públicamente sobre estas versiones.

Otro caso en Argentina es el de Nicole Neumann , quien atravesó años atrás un conflicto de características diferentes pero también relacionado con la administración de sus ingresos durante su adolescencia.

La modelo comenzó a trabajar desde muy joven y, como ocurre con muchos menores que ingresan al mundo del espectáculo, sus cuestiones económicas quedaron bajo la órbita de los adultos responsables. Con el tiempo, la ex “lolita” expuso públicamente sus diferencias con su madre, Claudia Neumann, y cuestionó la manera en que se habían manejado algunos aspectos vinculados con el dinero que había generado durante esos primeros años.

En el mundo del tenis argentino, varios referentes quedaron ligados a historias familiares atravesadas por cuestiones económicas, como es el caso de Juan Martín Del Potro . Su papá, Daniel, tuvo participación en la administración de distintos aspectos de su carrera durante los años en los que el tandilense se convirtió en un referente del deporte. Tras la muerte de su padre, aparecieron reclamos y versiones sobre inversiones y decisiones financieras que habían afectado parte de su patrimonio.

El deportista quedó involucrado en un complejo escenario económico relacionado con la empresa familiar Agroganadera Reconquista SA. Según se supo, el empresario había contraído deudas a partir de negocios vinculados con el arrendamiento de campos y maquinaria y, como el extenista era accionista de la sociedad, su patrimonio resultó afectado por los reclamos de los acreedores. A partir de entonces, se iniciaron distintos procesos judiciales.

Mucho más difícil fue la experiencia de Guillermo Pérez Roldán . El también extenista contó que su padre, Raúl, además de ser su entrenador, ejerció sobre él un fuerte control durante su etapa como profesional. Además de acusarlo de malos tratos, con episodios de violencia incluidos, cuestionó el manejo del dinero que había obtenido jugando al tenis.

“La traición de un padre a un hijo es terrible. Si yo te contara realmente las cosas fuertes, como perder un partido, entrar en una habitación y que te peguen una piña en medio de la boca con el puño... O que te metan la cabeza en un baño o te agarren a cintazos arriba de una cama. O un robo de cuatro o cinco millones de dólares. Lo que gané jugando al tenis, al otro día no lo tenía. Mi vieja [Liliana Sagarzazu] y mi viejo firmaron para sacarme la plata de mis cuentas”, confesó el exdeportista en una íntima entrevista con LA NACION en 2025 . Su caso llegó a la justicia con una denuncia contra Raúl Pérez Roldán por lavado de dinero.

En el ámbito internacional, uno de los casos más conocidos es el de Britney Spears y su padre, Jamie. La cantante quedó durante más de una década bajo una tutela judicial que le otorgó a su padre las facultades para intervenir en decisiones personales y financieras .

La artista cuestionó públicamente esa medida y sostuvo que había perdido el control sobre aspectos fundamentales de su vida y de su patrimonio. La tutela terminó más tarde, después de una extensa batalla legal.

A comienzos de los 90, Macaulay Culkin se convirtió en una de las mayores estrellas infantiles de Hollywood gracias al éxito de Mi pobre angelito y, si bien ello supuso la fama prematura y el ingreso de dinero para la familia, también discurrió en paralelo a una relación complicada con su padre, Kit Culkin, quien estuvo involucrado en su carrera durante su infancia.

El actor llegó a acusar a su progenitor de maltrato . Años atrás, invitado al podcast WTF , se refirió a la relación que tenía con su papá y contó que este solía decirle: “Hacé el trabajo bien o te pego”. “Yo viajaba por el país encerrado en una habitación con un hombre al que no le gustaba. Él era malvado. Era abusivo física y psicólogicamente”, compartió.

Los padres del actor, Kit Culkin y Patricia Brentrup, se separaron en muy malos términos y en los 90 iniciaron una disputa legal feroz para ganar la custodia del joven artista y quedarse con la fortuna recaudada por su hijo durante aquellos tiempos . “Cuando terminé Ricky Ricón , en el 93 o 94, mis padres se divorciaron, que fue de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Tenía la posibilidad de retirarme del negocio. Tuve la posibilidad de decirles: ‘ Espero que tengan el dinero suficiente, porque de mí no van a obtener nada más´ ” . En ese entonces, el actor le inició a su padre un juicio por malversación de fondos y lo demandó por 17 millones de dólares.

Fuente: La Nación