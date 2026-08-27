Cuáles son las opciones de directores técnicos que tiene River para reemplazar a Eduardo Coudet

River volvió a sufrir un cachetazo deportivo fortísimo que dejará secuelas profundas. La eliminación en los 8vos de final de la Copa Sudamericana, ante Independiente Santa Fe de Colombia, decretará el final del ciclo de Eduardo Coudet como director técnico: la salida del Chacho se haría oficial en las próximas horas. Ante este escenario, la dirigencia encabezada por el presidente Stefano Di Carlo deberá designar cuanto antes a un reemplazante. Claro que las opciones no sobran...

¿Cuáles son las principales alternativas que tiene River en el mercado actual? ¿En qué situación se encuentran los entrenadores que ya suenan o que sonaron en febrero pasado, cuando Marcelo Gallardo dejó su cargo?

Ramón Díaz. Anoche, tras un fracaso más, muchos hinchas se apiñaron en el hall del estadio Monumental y cantaron por el riojano. Uno de los máximos ídolos de la historia de River, como futbolista, pero sobre todo como DT, hace un tiempo en un reportaje contó que no asiste al Monumental desde mayo de 2014, cuando dirigió al equipo campeón y luego se marchó del club. De 66 años, actualmente está sin trabajo y asumiría si lo llamaran. En sus equipos suele tener mucho peso su hijo Emiliano, que actúa como ayudante de campo.

La última experiencia de Ramón como DT no fue buena: en noviembre de 2025 fue despedido de Inter de Porto Alegre a dos meses de asumir y con el equipo en zona de descenso. Quitando a Gallardo, que no regresará al club en este momento, el DT riverplatense con mayor espalda del mercado es el Pelado Díaz. También es verdad que en el pasado tuvo cortocircuitos con algunos integrantes de la actual comisión directiva, como con Enzo Francescoli.

Pablo Aimar. El cordobés de Río Cuarto es una figura sumamente valorada en Núñez. De 46 años, es querido por su pasado como exquisito futbolista millonario y por su forma de manejarse, generalmente sensata y respetuosa, con una visión periférica muy inteligente del fútbol. Desde hace tiempo que muchos lo ven como el futuro DT de River, sin embargo este no sería el momento. Es la mano derecha de Lionel Scaloni en la selección argentina y, al menos hasta fin de año, el Payaso continuaría al lado del entrenador campeón del mundo en Qatar 2022.

Hernán Crespo. De 51 años y goleador del título de River en la Copa Libertadores de 2006, asumió como técnico de Atlas, de México, en julio pasado. El exdelantero nunca ocultó su deseo de dirigir a River. “Desde que hice el curso de técnico, volver a River sería grandioso. Hay que saber esperar y seguir estudiando, porque es una profesión nueva. Sería un objetivo de vida poder volver a River para llevarlo al lugar que merece”, declaró Crespo hace unos años.

Y se cree que, en este caso, Valdanito haría fuerza para salir del club de México y cumplir su anhelo en la Argentina. Pero para que ello suceda, River tendría que entrar en negociaciones con Atlas, algo similar a lo que en su momento sucedió con Boca, cuando “le quitó” el técnico (Fernando Gago) a Chivas de Guadalajara. Si Crespo fuera el elegido, el aspecto económico -el resarcimiento a Atlas- no sería un asunto menor.

Gabriel Milito. El exdefensor nacido en la localidad bonaerense de Bernal es el entrenador de Chivas de Guadalajara desde mayo de 2025 y está consolidado en la liga mexicana. Desde que tuvo éxito como DT de Atlético Mineiro (alcanzó la final de la Copa Libertadores 2024: cayó con Botafogo por 3-1, en el Monumental) está siendo observado con interés desde River y, en esta oportunidad, no sería la excepción. Sin embargo, esa posibilidad parece lejana por la destacada actualidad del equipo que conduce Milito.

Es más, hace algunos días en México le preguntaron sobre un potencial interés de River y el exjugador de Independiente fue contundente: “No tengo nada que decir, porque ya me conocen y tengo un compromiso muy grande con Chivas (tiene contrato hasta fines de 2027). Solo estoy enfocado en Chivas. Mi compromiso es llevarlo, junto a jugadores y dirigentes, a conseguir un título; es mi único objetivo”.

Santiago Solari. De 49 años y muy vinculado a Real Madrid (como director deportivo), fue uno de los nombres que tomaron fuerza en febrero pasado cuando Gallardo se fue de River. Mientras dirigía a América de México en 2021, Solari reflexionó: “Ojalá suceda en algún momento, en el fútbol puede pasar de todo en una semana. Es difícil predecir lo que va a suceder en el futuro, pero mi corazón siempre está abierto a la Argentina y en especial a River, donde hice todas las Inferiores”.

Sobre los entrenadores que lo marcaron, Solari había agregado: “Me hizo debutar Ramón (Díaz) en River, y apenas llego al Atlético Madrid con 21 años, me recibe Arrigo Sacchi. Después tuve a Ranieri, Vicente del Bosque en el Real Madrid. Hay técnicos que te marcan por cómo llevan las cosas dentro del campo y otros por el manejo del grupo. También tuve a Roberto Mancini en Italia, al Cholo en San Lorenzo”.

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Fuente: La Nación