Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, lunes 3 de agosto

El frío invernal se siente en diferentes sectores de la Argentina. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que solo una ciudad tuvo temperaturas por debajo de los 0°C entre las 9:00 y las 10:00 .

Se trata de La Quiaca (Jujuy) , con una temperatura de -2,2°C y 59% de humedad. El segundo puesto lo ocupó Trelew (Chubut) , con 0,3°C y humedad del 89%.

El podio lo completó El Calafate (Santa Cruz) , con 0,6°C y humedad del 92%.

El ranking de las diez ciudades más frías entre las 9:00 y las 10:00 quedó de la siguiente manera:

Fuente: TN