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Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, lunes 3 de agosto

Redacción CNM agosto 03, 2026

El frío invernal se siente en diferentes sectores de la Argentina. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que solo una ciudad tuvo temperaturas por debajo de los 0°C entre las 9:00 y las 10:00 .

Se trata de La Quiaca (Jujuy) , con una temperatura de -2,2°C y 59% de humedad. El segundo puesto lo ocupó Trelew (Chubut) , con 0,3°C y humedad del 89%.

El podio lo completó El Calafate (Santa Cruz) , con 0,6°C y humedad del 92%.

El ranking de las diez ciudades más frías entre las 9:00 y las 10:00 quedó de la siguiente manera:

Fuente: TN


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