Conmoción por caso del nutricionista acusado de matar a su esposa: “Todavía no salimos del shock”

El desconcierto atraviesa los pasillos de los ámbitos académicos de Córdoba. La detención de Gerardo Gasparutti (43) , director de la carrera de Nutrición de la Universidad Siglo 21, modificó por completo la investigación por la muerte de su esposa , María Lucila Pagani (47) , investigadora del CONICET y prosecretaria de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Lo que durante casi dos meses se investigó como un accidente provocado por la supuesta explosión de un celular dentro del auto ahora tiene tomó otro rumbo judicial. Gasparutti permanece detenido, acusado de homicidio calificado por el vínculo, y, según pudo saber Clarín de fuentes de la causa, será indagado el próximo martes por la fiscal Liliana Copello.

Mientras tanto, el hijo de 10 años que tenía la pareja quedó al cuidado de una familia amiga, según confirmaron conocidos del matrimonio a este diario.

Por su parte, Gasparutti se desempeñaba como director y docente universitario. Desde la Universidad Siglo 21 confirmaron a Clarín que la institución está colaborando con la Justicia y señalaron que el nutricionista trabajaba activamente hasta que el caso tomó estado público.

En el campus universitario la noticia sorprendió tanto a trabajadores como a estudiantes.

"Gerardo es una persona muy querida por los estudiantes . Acá en la universidad se eligió no opinar mucho al respecto y prácticamente no se habla de la situación. Yo lo conozco hace dos años", contó a Clarín Valentina, empleada del área administrativa.

Algo similar ocurre en la UNC, donde el nombre de Lucila Pagani también tiene un fuerte peso. Licenciada en Letras, investigadora del Conicet y prosecretaria de Relaciones Internacionales, era además una figura muy reconocida dentro del ámbito universitario.

Desde la institución prefirieron no realizar declaraciones oficiales sobre el caso.

Quien sí habló fue el vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas, Jorge Mukdsi: " Todavía no salimos del shock . Tenemos un área de género por esta dolorosa problemática que se dio a lo largo de los años. Estas tragedias no deberían existir. Hay un gran reclamo social sobre esto. Yo no conocía personalmente a esta persona, pero como docente, nos interpela", expresó a Clarín.

Gasparutti también había pasado por esa universidad como docente e instructor estudiantil.

En tanto, la directora de la carrera de Nutrición de la UNC, Alejandra Celi, recordó su desempeño académico, aunque aclaró que nunca existieron antecedentes vinculados a situaciones de violencia.

"Él fue docente e instructor estudiantil en la facultad. Desde nuestro vínculo nunca tuvimos una situación particular negativa de su parte ni nada relacionado con los hechos que hoy son de público conocimiento. Nunca recibimos manifestaciones de docentes o estudiantes que pudieran tener relación con esta situación. En el equipo docente siempre cumplió nuestras expectativas. Incluso acompañamos a Gerardo cuando despidió los restos de su esposa", señaló.

Desde la UNC agregaron que, desde el fallecimiento de Pagani, el nutricionista había quedado algo apartado de las actividades de la institución.

En la UNC el reconocimiento hacia Pagani aparece en distintos espacios. Desde el Centro de Estudiantes recordaron que integraba la comisión interna de Derechos Humanos y mantenía una activa participación en distintas iniciativas .

"Era una persona políticamente activa en la facultad. Acompañaba los procesos de ayuda y las distintas luchas de la universidad. Nosotros colocamos una foto de ella en su honor y permanece allí", contó a Clarín un representante estudiantil.

El hecho ocurrió el 14 de junio , cuando el matrimonio circulaba por la ruta E-53 rumbo a una cena. Gasparutti sostuvo desde el primer momento que el celular que utilizaba su esposa había explotado mientras se cargaba dentro del vehículo , lo que habría provocado el despiste y el posterior incendio.

Sin embargo, la investigación avanzó durante las semanas siguientes y la Fiscalía reunió elementos que contradicen esa versión. Las pericia s descartaron la presencia de restos compatibles con un teléfono celular o un cargador que hubiera explotado dentro del habitáculo y detectaron indicios de un líquido combustible.

Con esos elementos, la fiscal ordenó la detención del nutricionista y modificó la calificación de la causa.

Por ahora, el expediente continúa bajo estricta reserva. La declaración indagatoria prevista para el martes será uno de los próximos pasos de una investigación que dio un giro sorpresivo.

Redactora de Sociedad. fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín