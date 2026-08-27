Confucio: “Tres cosas son las que el hombre superior teme: el mandato del Cielo, los grandes hombres y las palabras de los sabios”

Las enseñanzas de Confucio marcaron a muchas generaciones. En el libro XVI de Las Analectas , el filósofo chino dejó una frase que invita a la reflexión: “Tres cosas son las que el hombre superior teme: el mandato del Cielo, los grandes hombres y las palabras de los sabios” . Esta idea resume su visión sobre cómo debe comportarse quien aspira a una vida ejemplar.

En el pensamiento confuciano, el “hombre superior” no es quien ostenta poder o riqueza, sino aquel que busca perfeccionarse moralmente y actuar con rectitud . Para Confucio, la virtud se construye a partir del respeto, la humildad y la disposición a aprender de otros.

El primer temor que menciona Confucio es “el mandato del Cielo” . En la tradición china, el Cielo (Tian) representa un orden moral superior, un conjunto de principios que trascienden los deseos individuales. Respetar ese mandato implica reconocer que existen responsabilidades y valores que están por encima de uno mismo.

El segundo elemento son “los grandes hombres” . Para el filósofo, esto significa valorar a quienes han demostrado verdadera autoridad moral , virtud o conocimiento . Es una invitación a reconocer el mérito y la experiencia de quienes se destacan por su integridad.

Por último, Confucio menciona “las palabras de los sabios” . El aprendizaje y la reflexión ocupan un lugar central en su pensamiento: escuchar a quienes tienen experiencia permite cuestionar las propias acciones y crecer en sabiduría.

Esta enseñanza de Confucio se aleja de la soberbia y pone el foco en la humildad . El hombre virtuoso, según el filósofo, no cree saberlo todo ni se considera por encima de los principios universales. Por el contrario, reconoce sus límites y busca aprender de los demás.

El respeto, la apertura al aprendizaje y la capacidad de escuchar son valores fundamentales en el camino hacia una vida virtuosa. Para Confucio, aceptar que siempre hay algo nuevo por descubrir y personas de las que se puede aprender es una forma de crecimiento personal que trasciende el tiempo y las culturas.

Fuente: TN