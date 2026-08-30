Clásica y moderna: 10 lugares donde comer pasta en Buenos Aires

NACIONALES

La pasta está en el ADN porteño . La huella de los abuelos inmigrantes caló hondo en nuestra historia gastronómica, pero hoy este ícono de la mesa vive un renacer, con nuevas propuestas —algunas impulsadas también por inmigrantes de la Península— y una jerarquización del producto que también propone interesantes alternativas de precio-calidad. Aquí, una guía de 10 nuevos y clásicos restaurantes de pastas de la Ciudad.

Sebastián Raggiante nació en Bologna, trabajó en El Bulli y acá abrió un espacio ya tres veces reconocido por la Guía Michelin donde se destaca la pasta, pero no hay ninguna rellena : las formas, las texturas y la originalidad de sus salsas no lo hacen necesario. Imperdibles los busiata con stracciatella y zucchini y los tagliolini con hongos y speck. @raggio.osteria

El chef Máximo Togni elevó el fast food con sus locales de pizza y hot dogs, y lo mismo hizo con la pasta . En este restaurante de Núñez, todo es elegante y de primerísima calidad. Muy recomendados los fusilli al fierrito con ragú boloñés y stracciatella y los agnolotti de carne con crema de parmesano y jugo de cocción 24 horas. También lo reconoció Michelin . @evelia.restaurante

Julieta Oriolo recupera la tradición de las abuelas italianas en este cálido restaurante, recomendado por Michelin por su relación precio-calidad . Algunos de sus platos: rigatonni all'arrabbiata, cappelletti de zapallos asados con ragú bolognese y tagliolini al pesto con pistachos. @laalacenatrattoria

En Villa Crespo, el chef Gaspar Natiello armó un restaurante de pastas canchero en la decoración y en la carta . Muy buenos los chitarra con arvejas, chauchas, limón y stracciatella y los papardelle alla bolognesa, con precios bien amables (hasta tienen un menú degustación maridado con vinos). @hastabochinche

Nacho Feibelmann se hizo conocido por Master Chef justamente por cocinar pastas , y acá trae su personal versión de este producto, en la que está muy presente su infancia en Rosario y la cocina de fuegos . Son sus hits los cappeletti de remolacha al rescoldo y los fagottini de asados rellenos de vacío y roast beef a la leña. @carmen.pasta

En una antigua casona de San Telmo, el restaurante de Lenny Lennon trae una original propuesta de pastas vegetarianas , sumada a una carta de coctelería de autor que sale de su escenográfica barra. Algunos de sus destacados: los fagiolini con masa de arveja, ricota, limón y menta, y la lasagna a la chapa con ragú de hongos y salsa bechamel. @grapin.resto

El restaurante del hotel de lujo Casa Lucía rediseñó su carta, ahora a cargo del chef italiano Roberto Ottini, con un homenaje a la inmigración italiana en Buenos Aires. Recetas clásicas con buenos productos y técnica, como los ravioles de ossobuco al Malbec o los ricotta y espinacas, en un ambiente sofisticado. @casaluciabuenosaires

El restaurante de pizzas y pastas y moscatería abrió este año en el viejo edificio de una fábrica en Parque Chacabuco . Hay desde clásicos como cavatelli con pomodoro, pesto y aceite de oliva, a otros platos más innovadores como los agnolotti de ternera con crema de cebolla y emulsión de guayaba. @casabellucci.ba

El nuevo restaurante del grupo detrás de La Parolaccia pone el foco en la pasta fresca hecha a mano con viejos y nuevos clásicos. Dos destacados son los ravioloni di brasato con salsa boscaiola y los pappardelle con crema de funghi y aceite de trufa. @lapiccola.ba

Leonardo Fumarola también es italiano, desde hace años vive en Argentina y viene construyendo una cocina que une clásicos y reinterpretaciones . Lasagna all'Emiliana y spaghetti cuadrados con anchoas y limón son algunos de ellos. Tiene también una selección de pastas gluten free. @ladesso_ristorante

Editora de la sección Sociedad.

Fuente: Clarín