Cierra el restaurante Santa Evita en Palermo: al anunciar la noticia apuntaron contra Milei

El restaurante Santa Evita , ubicado en el barrio porteño de Palermo , anunció que cerrará sus puertas el próximo 30 de septiembre. Su administración lo decidió tras ocho años de funcionamiento y responsabilizó al presidente Javier Milei a través de una publicación en sus redes sociales.

El comercio, situado en la calle Julián Álvarez, difundió la noticia en su cuenta oficial, junto a una placa gráfica que incluyó el mensaje explícito: “Cerramos. Fue Milei” .

El texto, dirigido a su comunidad , señaló: “Sí, compañeros, compañeras. Con muchísimo dolor les contamos que este proyecto, que está cumpliendo ocho años y del que ustedes fueron parte fundamental, cierra sus puertas el 30 de septiembre ”.

Durante la misma publicación, escrita en primera persona, sus administradores hicieron un balance del recorrido de Santa Evita desde su apertura: “Fueron ocho años difíciles, pero hermosos, en los que hicimos lo que más nos gusta: dar de comer ”.

“Como no se puede ser feliz en soledad, y tenemos el deseo de disfrutar mucho este último mes, queremos volver a verlos una vez más ”, expresaron a modo de invitación, para convocar a quien quiera visitar el local antes de su cierre.

En esta línea, los responsables organizaron una agenda especial para las semanas previas a la despedida, que incluirá distintas presentaciones artísticas y sorpresas distribuidas durante todo el mes.

A su vez, la carta de las últimas semanas mantendrá las recetas tradicionales de la casa , como “el locro de Gonza, el histórico flan de Flor o clásicos de otros tiempos”.

La grilla contempla presentaciones como “Una noche marica” el 6 de septiembre y la propuesta audiovisual de “Radio café concert La Patria no se vende”, a cargo de Carlos Polimeni, el 7 de septiembre.

La programación continuará el 16 de septiembre con el espectáculo “MAPA”, de Manu María y Juan Mauro, un recorrido por canciones de distintas regiones del país con artistas invitados, mientras que el 17 de septiembre tendrá lugar una fiesta tanguera con Lucrecia Merico.

Para el tramo final del mes, irá Carlos Casella —padrino del escenario desde su inauguración— con su show de boleros el 21 de septiembre, mientras que Virginia Innocenti presentará su “espectáculo de canciones de amor” el 22 de septiembre.

Fundado en septiembre de 2018, por el cocinero Gonzalo Alderete Pagés y sus socios, Santa Evita construyó su propuesta combinando la gastronomía popular con una marcada identidad política ligada al peronismo .

Con el perfil de Eva Perón en su imagen y secciones del menú bautizadas como “El Ritual” o “La Resistencia”, el local funcionó también como un espacio de encuentro que integró cenas con recitales y actividades bajo el ciclo “Santa Cultural”.

Su oferta gastronómica se centraba en platos abundantes y recetas criollas cocinadas en horno de barro. La propuesta se completaba con su coctelería de autor —con tragos bautizados Compañera , Descamisado , Lealtad o Justicialista —y vinos servidos en pingüino.

Fuente: La Nación