Chispazos entre diputados K y la SIDE en la bicameral de Inteligencia

La plana mayor de la Secretaría de Inteligencia se reunió este martes con la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia, para definir la agenda de trabajo para el segundo semestre del año y recibieron cientos de preguntas sobre el programa de inteligencia.

La comitiva estuvo encabezada por el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra , quien a la reunión con la bicameral que comanda el karinista Sebastián Pareja fue acompañado por su segundo Diego Kravetz, el subsecretario de Inteligencia de Estado; José Lago Rodríguez, el director de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), Alejandro Cecati; y el titular del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Alejandro Colombo.

Auguadra y Lago Rodríguez presentaron un informe que les llevó una hora de lectura. Desde el organismo destacaron que la secretaría está a favor de "un control externo exhaustivo de la Comisión Bicameral de Inteligencia para garantizar la transparencia del sistema, lo que asegura que la inteligencia argentina trabaje dentro de la ley.

Desde la oposición hubo consulta sobre el encuentro que en julio pasado encabezó el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, con representantes de 67 países del mundo y al que asistió el canciller Pablo Quirno. En aquella ocasión, el funcionario alertó sobre el “resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda” e instó a promover la cooperación entre servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad de los países para “aplastarlo” .

La reunión de la bicameral comenzó pasadas las 15 y se extendió por casi 3 horas , pese a las bajas expectativas con las que habían llegado los representantes de la oposición a un encuentro que había sido convocada para definir una agenda de trabajo de los organismos.

La reunión se celebró tras los acuerdos firmados por el Ministerio de Seguridad con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el FBI durante la presentación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA) .

Incluso el cosubdirector del FBI, Andrew Bailey, visitó el mes pasado el CNA y se reunió con Auguadra y Lago Rodríguez para analizar el trabajo conjunto entre ambos países y los mecanismos para fortalecer la prevención y detección de amenazas terroristas.

El peronismo, que en esta comisión tiene dos kirchneristas duros como Agustín Rossi y Rodolfo Tailhade , junto al massista Ramiro Gutiérrez , reclamó por la falta de respuesta a las 121 preguntas que presentaron en la última reunión de hace 10 días.

En rigor, los K aprovecharon el encuentro para pedir explicaciones sobre las intenciones políticas de Kravetz, quien siendo número 2 de la SIDE aspira a ser candidato a intendente de Lanús. Sospechan que se podrían usar fondos reservados para financiar la campaña electoral el próximo año.

La bicameral mantiene el ritmo de reuniones tras la controversia generada por el Plan de Inteligencia Nacional y las nuevas facultades que le otorga el DNU 941/2025, firmado el 31 de diciembre de 2025 por Milei, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y reestructura el Sistema de Inteligencia.

Desde la SIDE negaron que haya espionaje de dirigentes de la oposición o periodista s y remarcaron que hasta el momento no hubo intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia y los agentes no hicieron uso de las facultades operativas de aprehensión o detención de personas.

La reunión tuvo asistencia perfecta de la comisión controlada por el oficialismo, que sobre un total de 13 de los 14 miembros designados. La Libertad Avanza tiene 5 sillas, dos por el Senado y tres por Diputados. A ellos se suman otros 4 aliados: Cristian Ritondo y Martín Goerling por el PRO; Maximiliano Abad por la UCR, Edith Terenzi por los federales. En tanto, el peronismo, además de Rossi, Tailhade y Ramiro Gutiérrez, participa la senadora por Jujuy Carolina Moisés.

El encuentro estuvo condicionado por la encuentro que el presidente Javier Milei tenía agendado con los legisladores del oficialismo. Por eso, los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger fueron de los primeros en abandonar la reunión de la bicameral para ir a la cumbre oficialista en la Casa Rosada.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín