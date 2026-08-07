Buscan a un hombre que desapareció en el río Paraná: “Sabe nadar, creo que está vivo”

Un hombre de 30 años es intensamente buscado desde la tarde del jueves, cuando desapareció arrastrado por la corriente del río Paraná a la altura de una playa de Corrientes , donde navegaba en lancha con tres amigos. Estos últimos lograron salir del agua pero Fabián Falcón intentó amarrar la lancha en un banco de arena en medio de un temporal que azotó por horas las costas chaqueñas y correntinas.

Este viernes por la mañana la Prefectura Naval retomó los rastrillajes para encontrar al hombre, que es salvavidas, radiólogo y padre de un niño. "Sabe nadar. Yo creo que está vivo", señaló su madre.

El cauce de un río puede ser previsible pero no su caudal. Pudieron comprobarlo cuatro amigos de Resistencia, Chaco, que este jueves por la tarde salieron a navegar en lancha por las aguas del río Paraná. Fabián Félix Falcón, Mauricio Maximiliano Guzmán, Lourdes Araceli Gauna y Tamara Nicol Otazo navegaban en el río hasta que sobrevino un temporal que azotó la región litoraleña. Estaban en la zona de Punta de la Islita, un banco de arena en el kilómetro 1.200 del Paraná.

También les sobrevino la zozobra, porque la crecida fue tal que la navegación se tornó imposible y la corriente comenzó a arrastrar la lancha . Guzmán, Gauna y Otazo lograron saltar de la lancha hacia tierra firme en medio del temporal, aunque quedaron en el banco de arena. Falcón, de 30 años, intentó, en cambio, amarrar la lancha antes de procurarse él mismo un reparo, sosteniéndola de la soga, aunque la propia fuerza de la corriente terminó arrastrándolo río adentro a la vista de sus amigos.

Minutos más tarde, un pescador que trabajaba en la zona encontró la lancha a la deriva y se acercó hasta el banco de arena en el que todavía estaban Guzmán, Gauna y Otazo. Entre el pescador y Guzmán consiguieron otra lancha, en la que luego lograron evacuar a las dos mujeres. También intentaron dar con Falcón, aunque no lograron divisarlo en medio de condiciones adversas.

Luego, una vez ya en la costa, pidieron ayuda a los guardavidas, que a su vez alertaron a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Corrientes . Guzmán, Gauna y Otazo fueron trasladados hacia un centro de salud, mientras que el rastrillaje, a cargo de la PNA, se suspendió de manera momentánea el jueves por la noche, dado que el río se volvió intransitable incluso para el personal de rescate.

Por su parte, familiares de Falcón fueron hasta la costanera correntina, en el otro margen del Paraná, para aguardar novedades.

Con las primeras horas de este viernes y una mejora en las condiciones climáticas, la búsqueda se retomó en la zona de la playa Arazaty, en inmediaciones del Club Boca Unidos.

También este viernes habló ante la prensa local Ana, la madre de Falcón, quien pidió que se sumen más lanchas a la búsqueda, dado que ella cree que su hijo sigue con vida. Contó que Falcón es radiólogo y salvavidas, que practicó natación, canotaje y atletismo, y que es padre de un nene de siete años.

"Sabe nadar; creo que está vivo. Estamos esperando una noticia buena y son las horas cruciales para encontrarlo con vida", sostuvo Ana en diálogo con radio Sudamericana.

Fuente: Clarín