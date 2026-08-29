Aníbal Fernández festejó el triunfo de Las Leonas ante Países Bajos por la final del Mundial

Aníbal Fernández , presidente de la Confederación Argentina de Hockey (CAH), festejó este sábado el título mundial que obtuvieron Las Leonas , que se consagraron campeonas del mundo por tercera vez al derrotar a Países Bajos. La selección argentina ganó en los penales , después de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Desde el estadio, ubicado en Amstelveen, Países Bajos, Fernández celebró el resultado con un abrazo con el entrenador del equipo, Fernando Ferrara. Más tarde, también se sumó al festejo en el podio junto a todas las jugadoras, que saltaron con las medallas de oro colgadas y la copa del mundo en sus manos.

El exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner tuvo varias polémicas en su rol como titular de la Confederación Argentina de Hockey, en la que tuvo un primer período al frente de la entidad, entre 2013 y 2016.

En julio de 2014, tras lograr el tercer puesto en el Mundial de La Haya, cinco referentes dejaron el plantel: la subcapitana Rosario Luchetti fue la primera en dar un paso al costado y luego la siguieron Silvina D’Elía , Carla Rebecchi , Mariela Scarone y Daniela Sruoga .

“ Al no compartir los mismos valores con la actual dirigencia de la Confederación Argentina de Hockey, a través de este medio quiero hacer pública mi renuncia al Seleccionado Femenino de Hockey ‘Las Leonas’”, escribió entonces Luchetti.

Ante esa crisis, Fernández declaró: “Durante nuestra gestión no hicimos nada que no fuera del agrado de las jugadoras . Es más: al Chapa —por Carlos Retegui, entonces entrenador— lo pusieron ellas; fue algo que acordamos con varias de las Leonas en mi departamento con miras al Mundial de La Haya”.

Por su parte, en una conferencia de prensa realizada en el Cenard, la excapitana Luciana Aymar le respondió: “Sentimos que lo mejor es que el ‘Chapa’ esté con la rama masculina por el desgaste que tuvimos con él . Hay que seguir buscando un head coach para mejorar el hockey femenino”.

Más tarde, Fernández renunció a su cargo argumentando una persecución política y explicó: “ Comprendí que por hacerle mal a mi persona, le harían mal al hockey. Viajé a Londres para reunirme con el presidente de la FIH, a quien comuniqué mi idea de renunciar”.

El proceso terminó con la obtención de la medalla de oro del seleccionado masculino , Los Leones, en los Juegos Olímpicos de Río 2016 .

En 2021 resultó electo por unanimidad y volvió a la presidencia para suceder a Miguel Grasso .

Fuente: La Nación