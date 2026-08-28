Alavés ganó con gol de Lucas Boyé y Juan Foyth tuvo una chance increíble para el empate de Villarreal

Los argentinos fueron protagonistas de un partido que Alavés le ganó por 1-0 a Villarreal por la tercera fecha de la Liga de España. Lucas Boyé convirtió el único gol del encuentro a los 31 minutos del primer tiempo, mientras que Juan Foyth tuvo una ocasión inmejorable para empatar: su remate dio en el palo y la pelota recorrió la línea antes de que una sucesión de rebotes frustrara la igualdad.

Primero estuvo Racing de Santander, que consiguió su primera victoria desde el regreso a la máxima categoría, aunque debió sufrir hasta el final para imponerse por 3-2. Yassir Zabiri fue la gran figura con un hat-trick que completó en apenas 21 minutos durante el primer tiempo. Más tarde, la jornada continuó con menos goles, pero con participación argentina y un desenlace cargado de tensión.

Luego siguió Alavés recibiendo a Villarreal en Mendizorroza, donde hubo un único tanto. Aunque no por eso menos emociones. Boyé abrió su cuenta goleadora de la temporada a los 31 minutos del primer tiempo, cuando empujó la pelota tras un centro rasante del español Ángel Pérez. Desde entonces, el conjunto local debió resistir los intentos de un rival que buscó con insistencia la igualdad.

Villarreal terminó el encuentro con 19 remates contra nueve de Alavés y tuvo una oportunidad inmejorable en los pies de Foyth. Tras un córner jugado en corto, el argentino recibió un centro hacia atrás y remató de primera contra el primer palo. La pelota dio en el poste, recorrió la línea y, ya sobre el otro sector, Renato Veiga tampoco consiguió empujarla ante la marca de Mikel Rodríguez, quien estuvo cerca de convertir en contra. Tres veces dio en los palos, pero Alavés sobrevivió a la acción y sostuvo el 1-0 hasta el final.

¿CUANTAS VECES PEGÓ EN EL PALO ESA PELOTA LUEGO DE PASEARSE POR LA LÍNEA? ¡No se puede creer como no llegó el agónico 1-1 del Villarreal ante Alavés, de la mano de JUAN FOYTH! 📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FFWoM3Uiz7

En la Premier League , Manchester City abrió la segunda fecha con una visita a Crystal Palace en Selhurst Park. Mientras la atención también se concentraba en la inminente resolución del futuro de Enzo Fernández , quien podría pasar al City en una operación récord, el equipo de Enzo Maresca debía enfocarse en sostener su buen comienzo de temporada. Y encontró rápido el camino: a los 17 minutos, Erling Haaland conectó de cabeza un centro desde la izquierda de Antoine Semenyo y marcó su primer gol del torneo. El noruego se estrenó con su nuevo look y, justamente, lo hizo con un cabezazo.

Los Citizens ampliaron la diferencia en el comienzo del segundo tiempo. Rayan Cherki recibió dentro del área, avanzó con la pelota dominada, dejó rivales en el camino y definió con suavidad para el 2-0. Sin embargo, el Palace reaccionó apenas dos minutos más tarde: Yeremy Pino ejecutó un tiro libre casi perfecto, que dio en el travesaño y terminó dentro del arco después de rebotar en la espalda del arquero Gianluigi Donnarumma .

La respuesta del City fue inmediata. Apenas tres minutos después del descuento, Cherki volvió a aparecer y ratificó su protagonismo: recibió en la puerta del área, se acomodó hacia un costado y sacó un potente remate desde afuera para convertir su segundo tanto. Haaland completó después su doblete también y cerró el 4-1 como visitante, en una tarde que le permitió al conjunto de Maresca prolongar su buen arranque en la Premier. Mientras espera poder contar con Enzo.

En Francia, Paris Saint-Germain afrontó una parada exigente ante Lille en el estadio Pierre-Mauroy. La previa ya tuvo el primer susto para los de Luis Enrique . En la entrada en calor, el arquero titular Matvey Safonov sufrió un durísimo golpe en la cabeza, que lo llevó a que lo atiendan y estar en duda incluso para el inicio del encuentro a solo minutos. Finalmente, no fue tan grave y pudo estar.

La blessure de Matvey Safonov pendant l'échauffement 🥶 Coup dur pour le @PSG_inside ? #LOSCPSG pic.twitter.com/OeZsTV0sPL

Los sustos, sin embargo, seguirían ya en el partido. El local golpeó a los 21 minutos por medio de Hakon Arnar Haraldsson , delantero islandés de 23 años, que recibió tras un taco del veterano Olivier Giroud y colocó la pelota en el ángulo. Sobre el final, Dilane Bakwa , en su debut con Lille, aprovechó un pase largo, se perfiló para la zurda dentro del área y estableció el 2-0 con otro remate al ángulo. Todo parecía resuelto y un golpe al Goliat de Francia.

Pero PSG demostró por qué es el bicampeón de Europa y reaccionó de manera fulminante. Necesitó apenas cinco minutos para alcanzar el empate. Vitinha descontó con un zurdazo desde afuera del área que se metió lejos del alcance del arquero y prácticamente no tuvo tiempo para celebrarlo. Con el partido en sus últimos instantes, hasta Safonov fue al área rival en busca de la igualdad. El córner quedó largo, Vitinha volvió a enviar la pelota hacia el centro y Marquinhos , el capitán, apareció de cabeza para sellar el 2-2.

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Fuente: La Nación