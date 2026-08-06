Agua de glaciar a 2 grados y sin trajes de neoprene: así es el Mundial de Natación en el Perito Moreno

Una piscina semiolímpica flota dentro del inmenso Lago Argentino, frente al Glaciar Perito Moreno, en el corazón del Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz. Hasta ahí llegan los valientes que se ingresan por categorías, y sin trajes de neoprene , en aguas que rondan los 2 grados para medirse frente a los espectadores que observan y arengan en la Bahía de los Témpanos.

El martes arrancó la Winter Swimming World Cup 2026 en esta área protegida de la Patagonia. El evento -que se extiende hasta el domingo 9 de agosto y que lo organiza la Asociación Argentina de Gestión y Desarrollo del Deporte “Nadando Argentina” junto a la International Winter Swimming Association- une a nadadores nacionales e internacionales frente al reto de competir en aguas frías durante la temporada de invierno.

Si bien es la cuarta edición que se realiza frente al Glaciar Perito Moreno, esta es la primera vez en la historia que se desarrolla el evento en una plataforma flotante de 30 x 30 . Desde ahí, con mallas tradicionales, se lanzan los competidores inscriptos, que en el primer día fueron cerca de 280.

Las cantidad de banderas alrededor de la plataforma de nado confirma lo que también se ve entre el público: el evento convoca a gente de todas partes del mundo. Nadando Argentina confirmó que vinieron nadadores de 15 países, entre ellos Brasil, Chile, Uruguay, Perú, España, México, Venezuela, Colombia, Alemania, República Checa y Rusia.

El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal estuvo en el lugar para inaugurar la competencia junto a otras autoridades nacionales y provinciales: el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior de Nación, Daniel Scioli; la ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci; y el intendente Parque Nacional Los Glaciares, Horacio Peloso.

En el inicio de esta competencia se disputaron tres categorías subdividas entre hombres y mujeres: los 25 metros estilo mariposa, los 100 metros libres y los 200 metros estilo pecho. Pero en los próximos días habrá pruebas que alcanzan los 450 metros.

Con la presencia de familias y amigos de los nadadores, desde Nadando Argentina calcularon que en el lugar se concentraron cerca de 700 personas. Para el fin de la tarde, los que seguían en la zona pudieron presenciar un momento histórico: un nadador ruso llamado Vladislav Sapozhnikov rompió el récord de los 200 metros con una marca de 2 minutos 35 segundos.

Emilia de Celis fue una de las que se animó al agua. Tiene 22 años y le dijo a Clarín que fue la primera vez que se puso a prueba en aguas frías. Vino en compañía de familiares desde Temuco, ciudad chilena, para participar.

“Empecé a nadar hace tres años, luego empecé a incursionar en aguas abiertas y esta es mi primera vez en la vida en aguas gélidas . Así que hice la preparación más que nada psicológica y con toda la personalidad y apoyo de mi familia y del Club Master del Ñielol para estar en esta instancia”, comentó Emilia, que se anotó para competir en los 25 metros en nado estilo mariposa y completó el desafío.

Daira Marín, campeona de los 50 y los 500 metros libres en la Winter Swimming World Cup 2025 , se volvió a presentar en esta edición. Oriunda de General Roca, Río Negro, contó a Clarín que su curiosidad por las aguas frías existió desde siempre.

“Me dedico hace10 años a hacer aguas abiertas, y en aguas gélidas estoy hace 3 años. Hace un tiempo estuve compitiendo en un Championship en Finlandia y salí subcampeona mundial en los 4x50 metros . Acá tengo expectativas de mejorar ese tiempo y disfrutarlo, porque esto es algo único en un Parque Nacional y con esa pileta”, destacó Marín.

Esa competencia internacional es la Winter Swimming World Championship, que se hará en 2028 en los glaciares. Es un dato a destacar: por primera vez en más de 30 años el Mundial dejará Europa para disputarse en otro continente .

Por eso para Matías Ola, presidente de Nadando Argentina, este evento está conectado a lo deportivo, pero también al crecimiento del turismo y una activación económica.

“Esto nos va a permitir mostrarnos al mundo de otra forma, a un circuito internacional de nadadores de especialmente los países nórdicos, en donde se construyen estas piletas en lagos o en ríos congelados y se generan campeonatos internacionales. Y hoy Argentina tiene la oportunidad de ofrecer este escenario para que en el 2028 lleguen más de 2.000 nadadores de 50 países ”, proyectó Ola.

La instalación de la piscina flotante es parte de este trabajo que se está desarrollando de cara a 2028. El Grupo Clarín participa como Media Partner oficial de la Winter Swimming World Cup para las ediciones 2026 y 2027, y también del Championship 2028.

La piscina tiene certificación europea CE de protección ambiental y su diseño permite reducir en 100% la circulación de embarcaciones a motor alrededor de los nadadores, minimizando el impacto sobre el entorno natural.

“Estamos demostrando que somos capaces, que conseguimos esta plataforma marina. Le hemos dado la forma de una pileta y eso nos da la oportunidad a nosotros de darle seguridad a los nadadores, de que ellos se sientan seguros, que disfruten de la temperatura del agua argentina, pero de otra forma”, agregó.

El miércoles en los glaciares se realizaron los 25 metros libres del “Desafío Joven Mundialista” para jóvenes de El Calafate de 15 a 19 años que practiquen natación.

El viernes se desarrollará “Inmersión Glaciar II”, una experiencia pensada especialmente para el público que nunca nadó en aguas heladas, que se realizará en a Bahía de los Témpanos: es una inmersión guiada y controlada por profesionales , de un máximo de 2 minutos.

La carrera insignia es la de los 300 metros en aguas abiertas , que se realizará el sábado, último día oficial de la competencia. El Chapuzón es el cierre festivo de la Winter Swimming World Cup 2026: una zambullida colectiva y abierta a toda la comunidad en las aguas heladas del Lago Argentino.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín