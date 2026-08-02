Adiós a las manchas de moho en las juntas de los azulejos del baño: el truco para que vuelvan a estar blancas y relucientes

Las manchas de moho negro en las juntas de los azulejos suelen ser una pesadilla a la hora de limpiar el baño. La humedad y la falta de ventilación favorecen la aparición de hongos, sobre todo cerca de la ducha y en las paredes, donde el moho se instala y oscurece las mismas.

Para resolver este problema sin pasar horas frotando, la influencer Loiana Rios (@dicasdaloiana) compartió un truco casero que utiliza ingredientes que se encuentran en cualquier hogar . La clave está en una mezcla sencilla que promete devolver el blanco original a las juntas y facilitar la limpieza.

La receta casera combina productos de uso cotidiano y busca que el producto permanezca más tiempo en contacto con la superficie afectada , lo que ayuda a eliminar las manchas de moho.

El procedimiento es simple. Primero, hay que colocar la lavandina , el agua y el azúcar en la botella pulverizadora . Luego, se cierra el recipiente y se agita bien hasta que el azúcar se disuelva por completo.

Una vez lista la mezcla, se rocía sobre las juntas donde se acumuló el moho . Se recomienda dejar actuar el producto durante algunos minutos, sin necesidad de frotar de inmediato.

Si las manchas son muy antiguas o están muy adheridas, puede ser necesario repetir la aplicación y esperar de nuevo para que la solución haga efecto.

La lavandina es conocida por sus propiedades desinfectantes y blanqueadoras, ideales para combatir hongos y bacterias en el baño. El azúcar , según la técnica difundida, ayuda a espesar la solución , al permitir que se mantenga más tiempo sobre la junta y actúe mejor sobre las manchas.

Es fundamental tomar recaudos al usar lavandina: siempre aplicarla en ambientes bien ventilados , protegerse las manos y evitar mezclarla con otros productos de limpieza como amoníaco o sustancias ácidas, ya que esa combinación puede liberar gases peligrosos.

Fuente: TN