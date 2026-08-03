Acribillaron a un joven en Santa Fe y buscan a los agresores mientras la víctima lucha por su vida

Un joven de 22 años recibió múltiples disparos en la madrugada del domingo en el municipio de Santo Tomé y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital José María Cullen tras ser sometido a una cirugía de urgencia.

El ataque ocurrió alrededor de las 2:00 en la intersección de las calles Roverano y Batalla de San Lorenzo , a 4 kilómetros de la capital, y los autores aún no fueron identificados.

La víctima, identificada por las iniciales S. B. , presentaba impactos de arma de fuego en el abdomen, la región lumbar y la pierna izquierda. Según informó El Litoral , el joven fue asistido en el lugar por personal de emergencias y trasladado de inmediato al Cullen, donde el equipo médico evaluó la gravedad de las heridas y resolvió intervenirlo quirúrgicamente. Tras someterlo, quedó internado bajo seguimiento estricto en terapia intensiva . Hasta el momento, no se difundió un parte oficial sobre su evolución clínica.

Mientras el joven era atendido en el centro de salud, los efectivos policiales de la Subcomisaría 16 de la Unidad Regional I acordonaron la escena del ataque para preservar los indicios. Por disposición del fiscal interviniente, se convocó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) , que realizó un relevamiento integral del lugar. Los investigadores detectaron la presencia de cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones, un elemento que podría resultar determinante para avanzar en la identificación de los responsables.

De acuerdo con lo informado por El Litoral , los peritos de la PDI también se trasladaron al Hospital Cullen para realizar distintas diligencias sobre la víctima, con el objetivo de incorporar los primeros informes periciales al expediente. La investigación continúa orientada a establecer el móvil del ataque , que por el momento se desconoce, y a identificar a quienes ejecutaron los disparos, todos en situación de fuga.

La causa se encuentra en una etapa inicial y, hasta el momento, ninguno de los autores fue detenido.

El ataque en Santo Tomé no fue un hecho aislado en la región. Días antes, otro violento hecho sacudió a Rosario , donde un episodio similar dejó un muerto y una joven gravemente herida en plena vía pública.

Un hombre abrió fuego desde un automóvil contra un grupo de personas que estaba en la vereda y mató a un joven de 24 años e hirió de gravedad a una mujer de la misma edad en el barrio Alvear, en la zona suroeste de Rosario . El ataque ocurrió pasadas las 23:40 del sábado 25 de julio en la esquina de las calles Cagancha y Cafferata , y fue reportado al número de emergencias 911 por varios vecinos que escucharon las detonaciones.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a dos personas con heridas de bala en la vía pública. Uno de ellos era Cristian Emanuel Lucero quien murió en la escena. Presentaba dos impactos de arma de fuego, uno en el tórax y otro en el cuello. La otra víctima, identificada por las iniciales N. L. M., fue derivada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con una herida en el abdomen. Según informó el portal Rosario3 , la joven permanece internada en el área de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

De acuerdo con las primeras diligencias de la Fiscalía , el tiroteo fue obra de un único agresor. El hombre llegó en un vehículo, disparó contra el grupo sin mediar palabras y escapó de inmediato.

La fiscal de Homicidios Marina Vigo ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) , que relevó la escena, recolectó testimonios y secuestró tres vainas servidas, las cuales fueron sometidas a peritajes para determinar el calibre del arma y rastrear su procedencia, según detalló la Fiscalía.

Vigo también dispuso el análisis de las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en las inmediaciones de Cagancha y Cafferata. El objetivo es reconstruir la secuencia del ataque e identificar al agresor o al vehículo utilizado en la fuga.

La PDI también realizó diligencias sobre las víctimas en el HECA. La investigación no descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen.

Fuente: Infobae