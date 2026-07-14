Video: un agente penitenciario llevó una llama en su auto durante los festejos por el triunfo de la Selección

Un agente del sistema penitenciario de Mendoza quedó bajo investigación después de protagonizar un insólito episodio durante los festejos por el avance de la Selección argentina ante Suiza en el Mundial: trasladó una llama dentro de un auto particular mientras participaba de la caravana de hinchas.

La secuencia ocurrió durante la madrugada del domingo en la localidad de La Paz y fue registrada por personas que se encontraban en el lugar.

El video comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y muestra al camélido ubicado en la parte trasera del vehículo, con la cabeza sobresaliendo por una de las ventanillas, mientras alrededor se escuchaban bocinazos, música y los gritos de los simpatizantes.

Después de identificar que quien conducía el auto pertenecía al sistema penitenciario provincial , la Inspección General de Seguridad dispuso la apertura de un sumario administrativo.

El expediente buscará establecer en qué condiciones fue trasladado el animal y determinar si el agente incurrió en conductas incompatibles con las responsabilidades de su cargo. La investigación también analizará las posibles infracciones cometidas durante la circulación del vehículo.

Además, las autoridades evaluarán si la exposición de la llama a un contexto de intenso ruido, movimiento y aglomeración de personas puede ser considerada una conducta sancionable por maltrato animal.

La legislación argentina prevé sanciones para quienes sometan a los animales a malos tratos o actos de crueldad. Estas conductas están contempladas tanto en la Ley Nacional 14.346 como en el Código Contravencional de Mendoza.

De acuerdo con el artículo 140 de la normativa provincial, el maltrato contra un animal doméstico o silvestre puede ser castigado con multas de entre 800 y 1000 Unidades Fijas o con arrestos de entre 15 y 30 días.

En los casos en que el hecho sea considerado un acto de crueldad, la sanción económica puede elevarse a entre 1500 y 4000 Unidades Fijas, mientras que la detención puede extenderse hasta los 40 días.

Fuente: TN