Una mujer murió luego de que le perforaran el intestino durante una colonoscopia

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Una mujer de 41 años murió luego de sufrir una grave lesión durante una colonoscopia realizada en el Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, en la zona este de São Paulo. La paciente fue sometida a una cirugía de urgencia para reparar la perforación intestinal, pero falleció horas después debido a las complicaciones.





La víctima, identificada como Mariana dos Santos Candido, se había realizado el estudio por primera vez como parte de un control preventivo, debido a antecedentes familiares de cáncer colorrectal. Según sus familiares, los médicos les informaron que durante el procedimiento se produjo una laceración de aproximadamente el 50% del intestino.





La familia denunció además la falta de información sobre el profesional que realizó el examen y el laboratorio tercerizado responsable del procedimiento, mientras que el hospital indicó que solo brindará un informe completo en un plazo de hasta 30 días.





La Policía Civil investiga el caso como muerte sospechosa y muerte accidental. El cuerpo fue enviado al Instituto Médico Legal para determinar la causa exacta del fallecimiento. Por su parte, la Secretaría Municipal de Salud de São Paulo informó que abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.