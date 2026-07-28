Una masa de aire antártico traerá temperaturas de hasta -20°C al sur del país: ¿puede llegar a Buenos Aires?

La Patagonia volverá a quedar bajo la influencia de una masa de aire de origen antártico que provocará temperaturas extremas durante los próximos días. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno comenzará a intensificarse desde este martes y se extenderá al menos hasta el viernes, con mínimas que podrían alcanzar los -20°C en sectores puntuales del sur del país.

El organismo explicó que una nueva irrupción de aire antártico provocará un fuerte descenso de temperaturas entre Tierra del Fuego y el sur de Chubut , donde se esperan valores mínimos de entre -18°C y -6°C, aunque en algunas zonas podrían registrarse marcas inferiores a los -20°C.

El evento estará acompañado además por precipitaciones aisladas, en su mayoría en forma de nieve , que se mantendrían hasta el final de la semana.

Las condiciones heladas ya comenzaron a reflejarse en los registros matinales. Entre las localidades más frías del país figuraban esta mañana Río Grande, con -7,7°C; Esquel, con -4,2°C; El Calafate, con -3,2°C, y Río Gallegos, con -1,6°C . También aparecían entre las temperaturas más bajas San Carlos de Bariloche, Puerto Madryn, Trelew y Ushuaia.

El escenario meteorológico se complementa con varias alertas vigentes. Para este martes, el SMN mantiene advertencias por nevadas en sectores cordilleranos de Mendoza, Neuquén y Río Negro, además de distintas alertas por lluvias, tormentas y viento Zonda en otras regiones del país.

La llegada de esta masa de aire frío coincide con el tramo final de las vacaciones de invierno y podría generar nuevas complicaciones en algunas zonas turísticas de la Patagonia, donde durante los últimos días ya se registraron nevadas intensas y dificultades operativas en rutas y aeropuertos.

La pregunta surge naturalmente cuando se anuncia una irrupción de aire antártico de estas características. Sin embargo, los pronósticos actuales indican que el fenómeno afectará principalmente a la Patagonia y a sectores del centro del país, aunque con una intensidad mucho menor a la observada en el extremo sur.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires no se prevén temperaturas extremas . Por el contrario, la región continuará atravesando jornadas relativamente templadas para esta época del año, con máximas cercanas a los 18°C y 20°C y elevada humedad.

Esto significa que parte del aire frío avanzará hacia el norte en los próximos días, pero llegará más debilitado y sin provocar valores comparables a los que se esperan en Tierra del Fuego, Santa Cruz o el sur de Chubut.

Uno de los rasgos más llamativos del panorama meteorológico nacional será el contraste térmico entre distintas regiones.

Mientras la Patagonia enfrentará varios días con heladas intensas, nevadas y temperaturas bajo cero, amplios sectores del norte argentino mantendrán condiciones mucho más benignas. En provincias como Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones se prevén máximas cercanas a los 25°C e incluso registros que podrían aproximarse a los 30°C.

Ese contraste refleja la coexistencia de dos masas de aire muy distintas sobre el país: una de origen polar instalada sobre el extremo sur y otra más cálida afectando al norte argentino.

Según las previsiones del SMN, e l frío más intenso persistirá hasta el viernes . Recién hacia el final de la semana comenzaría un ascenso gradual de las temperaturas en la Patagonia, aunque las condiciones invernales seguirán predominando en buena parte de la región.

Fuente: La Nación