Un joven futbolista perdió el control de su auto y murió al chocar contra un poste en la ruta

Santiago Corazza , un joven jugador de fútbol de 20 años, murió al perder el control de su auto y chocar contra un poste en la Ruta Provincial 65, en Río Negro. El abrupto fallecimiento de Corazza inundó de dolor el ámbito del fútbol en su provincia, donde él seguía alumbrando su sueño de hacer carrera con la pelota.

Corazza murió en la mañana del domingo, sobre las 9.30, a raíz de las heridas provocadas en un fuerte choque. Por la violencia del impacto, el joven salió despedido del interior del vehículo y terminó tirado en el asfalto.

Lo trasladaron rápidamente al Hospital Francisco López Lima , de General Roca. Allí, pocas horas más tarde, el joven perdió la vida por un neumotórax grave a pesar de los trabajos de los profesionales de la salud.

De acuerdo con la investigación de las autoridades locales, la víctima perdió el control de su auto, un Ford Ka , cerca del tramo conocido como "Ruta Chica". Corazza viajaba solo desde la localidad de General Roca hacia Cervantes, de donde era oriundo. Un trayecto de poco más de 18 kilómetros.

En la escena trabajaron agentes de la Comisaría 22 de la localidad de Cervantes en conjunto con el personal del Gabinete de Criminalística. Ahora, la investigación judicial se centra en determinar los motivos que llevaron al joven a perder el control de su vehículo y terminar colisionando con el poste.

Corazza se formó en el Club Deportivo Roca, que jugó varias ediciones del Torneo Argentino y del Torneo Federal. Actualmente forma parte de la Liga Deportiva Confluencia.

El joven actualmente se encontraba jugando para el rival de Deportivo Roca, Argentinos del Norte . "Le mandamos fuerzas a sus seres queridos en este durísimo momento", manifestó el club.

Además, Corazza había tenido un paso por Banfield.

La comunidad del futbol de esta zona lamentó fuertemente la partida del futbolista y así lo hicieron saber en redes sociales.

"La noticia golpeó duro en el arranque del domingo. Una partida que duele y mucho. Quedarán los lindos recuerdos, Santiago Corazza, de esos momentos con la 2006. Nuestras condolencias con sus familiares y acompañamos en el dolor", se sumó Club Deportivo Roca, donde dio sus primeros pasos.

Fuera del mundo futbolístico, la intendente de Cervantes, Claudia Montanaro , también se manifestó tras conocer la noticia del fallecimiento del joven, donde también se dirigió a la familia del joven.

"La tristeza que hoy golpea nuestra ciudad es inmensa, la pérdida de Santi nos duele a todos. Abrazo de corazón a sus padres Pao y Oso a su hermana Josefina, a sus abuelas, a esa enorme familia y a todos sus amigos en este momento de tanto dolor", escribió la jefa comunal.

Fuente: Clarín