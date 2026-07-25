Un hombre que abusó sexualmente de sus dos hijas quedó en libertad por un error judicial

Un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijas en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, recuperó la libertad por un insólito error : el fiscal a cargo de la causa no solicitó la extensión de su prisión preventiva y el juez ordenó su excarcelación. Sin embargo, horas después de difundirse la noticia, la Justicia ordenó nuevamente su detención por violar la prohibición de acercamiento a las víctimas.

Se trata de Esteban Ramón Delgado, cuya hija y una de sus víctimas, Sofía Delgado, fue asesinada en octubre de 2024 . El caso de abuso se hizo más notorio tras la muerte de la joven.

Según informó Rosario 3 , el hombre quedó en libertad el viernes 3 de julio, cuando la defensa de Delgado pidió su liberación en los Tribunales provinciales de San Lorenzo con el argumento de que la prisión preventiva había vencido. En vista de que el Ministerio Público de la Acusación no presentó el pedido de prórroga, el juez Ariel Cattáneo dispuso la excarcelación.

Según fuentes judiciales consultadas por el medio rosarino, el error se produjo en medio de una reorganización interna de la Fiscalía , que derivó en el traspaso del expediente del fiscal Maximiliano Nicosia Herrero a Javier Paz.

Cuando Delgado fue imputado, en diciembre de 2024, la Justicia había fijado la prisión preventiva hasta diciembre de 2026. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones redujo el plazo a junio de 2026. Por una falla en la notificación a los fiscales, el plazo venció sin que nadie solicitara la extensión , lo que permitió a la defensa pedir la libertad del acusado.

Poco más de 20 días después, Delgado rompió la restricción y fue denunciado , lo que derivó en su nueva detención. Según detalló el diario La Capital , el acusado se mudó a sólo 300 metros de la casa donde viven los hermanos de Sofía.

Lourdes, también víctima de los abusos y hermana menor de Sofía Delgado, se enteró de la excarcelación porque un vecino le comentó que vio a Delgado caminando por la calle .

La polémica por la liberación de Delgado llevó a la Fiscalía Regional 2 a iniciar una investigación interna para determinar por qué no se presentó el pedido de prórroga de la prisión preventiva. Finalmente, el fiscal Javier Paz solicitó la detención de Delgado por desobedecer las reglas de conducta impuestas por el Juzgado de Familia. El acusado fue arrestado en Bv. Mitre al 400, en San Lorenzo por la causa de abuso sexual contra sus hijas.

En la audiencia del 13 de diciembre de 2024, el fiscal Nicosia Herrero acusó a Delgado de haber abusado de Sofía desde los 10 hasta los 13 años , en un número indeterminado de veces, y de su otra hija, Lourdes, desde los 9 hasta los 13 años . Por estos hechos, Delgado enfrenta un pedido de 18 años de prisión efectiva.

Después de que Sofía y Lourdes denunciaron a su padre en 2022 , se mudaron a otra casa junto con su hermana mayor y otro hermano. Esta información se hizo pública durante la desaparición de Sofía, quien fue vista por última vez el 30 de octubre de 2024 y hallada muerta el 15 de noviembre en un camino rural de Ricardone.

Sofía Delgado, de 20 años, desapareció el 30 de octubre de 2024 tras salir de la casa donde vivía con sus hermanos. Su cuerpo fue encontrado dos semanas después , dentro de una bolsa, en un zanjón cercano al Camino de la Cremería, en Ricardone.

Por el femicidio, el Ministerio Público de la Acusación imputó a Alejandro José Bevilacqua, Eduardo Andrés “Pata” Mordini y Brian Ezequiel Baumann. Según la investigación, Bevilacqua, quien había tenido una relación sentimental con la joven, pasó a buscarla en un Peugeot 308 y la llevó al taller de Mordini en Puerto San Martín, donde la atacaron entre la noche del 30 de octubre y la mañana siguiente. El informe preliminar de la autopsia indicó que la joven murió por asfixia mecánica.

Tras el crimen, los acusados ataron a la víctima, la envolvieron en bolsas y la arrojaron en un zanjón, según la declaración de Mordini al momento de su detención. Además, Natalia Palavecino y Miranda Leguizamón —pareja de Bevilacqua en el momento— fueron imputadas por encubrimiento agravado, acusadas de ayudar a ocultar pruebas y manipular el vehículo utilizado en el hecho.

Fuente: TN