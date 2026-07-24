Un exfutbolista atropelló y mató a un jubilado en Mendoza y huyó: se entregó y dio positivo en la alcoholemia

Jerónimo Allende Bermejo , un abogado defensor de los derechos de los animales y exfutbolista de 38 años, atropelló y mató a un peatón en la madrugada de este viernes en Maipú , provincia de Mendoza . Escapó del lugar tras el impacto y se entregó a las autoridades casi dos horas después, con un nivel de alcohol en sangre que superó el límite legal permitido.

La víctima fue identificada como Ernesto Flores , de 74 años, vecino del barrio San Francisco de Coquimbito . El hecho ocurrió alrededor de media hora después de la medianoche en la intersección de la calle Ozamis Sur y la Ruta Provincial 60 , cuando Flores cruzaba la calzada y fue embestido por un Toyota Corolla blanco .

El personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar minutos después del llamado al 911 y constató el deceso del peatón, quien yacía en el asfalto con heridas fatales, según supo Infobae .

Tras el impacto, el conductor abandonó la escena y huyó por la Ruta 60 hacia el oeste. Según declaró el propio Allende Bermejo al presentarse ante los efectivos, el accidente fatal lo dejó en un estado de shock que lo llevó a alejarse del lugar .

Se dirigió entonces al domicilio de su padre, propietario del vehículo, donde dejó el automóvil. Fue su hermano quien lo trasladó de regreso al lugar del siniestro, donde llegó cerca de las 2 y reconoció ante la Policía haber sido el responsable del atropello .

El test de alcoholemia practicado por personal de Tránsito Municipal arrojó un resultado de 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre , dato que complicó su situación en el expediente penal.

Tras esa constatación, Allende Bermejo quedó aprehendido y fue trasladado a la Comisaría Décima , donde permaneció alojado a disposición de la Justicia, a la espera de que avancen los peritajes y el fiscal del caso defina su situación procesal.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, el Toyota Corolla fue secuestrado para la realización de pericias mecánicas y accidentológicas . La causa quedó bajo la intervención del fiscal correccional Tomás Guevara , quien se encuentra a cargo de las causas de la Unidad Fiscal de Tránsito durante la feria judicial, con la colaboración de la Oficina Fiscal de Maipú .

En el procedimiento participaron efectivos de la Policía de Mendoza , la Policía Científica , la Unidad Investigativa Departamental y agentes de Tránsito Municipal.

Antes de convertirse en abogado, Allende Bermejo tuvo un paso por el fútbol amateur y semiprofesional. De acuerdo con la información del medio local Mdz , se formó en las inferiores del Club Defensa y Justicia , de Florencio Varela , y al regresar a Mendoza vistió las camisetas de Huracán Las Heras , la Asociación Atlética Luján de Cuyo y Guaymallén . Las lesiones pusieron fin a esa etapa y lo llevaron a retomar los estudios: se recibió de abogado a los 32 años.

Con ese título impulsó su trabajo en la defensa de los derechos de los animales y fundó la Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (Pempa) , una organización no gubernamental dedicada al rescate, la recuperación y la rehabilitación de caballos y burros víctimas de maltrato, abandono y faena clandestina.

La investigación continúa abierta para determinar las circunstancias exactas del siniestro y las responsabilidades penales del conductor.

Una joven de 19 años perdió la vida en la madrugada del martes pasado en San Rafael , Mendoza , tras un accidente de moto sobre calle Dean Funes que le provocó lesiones incompatibles con la vida. El siniestro se produjo a las 3, a unos 50 metros al norte de la avenida Sarmiento , y las circunstancias exactas que desencadenaron la caída permanecen bajo investigación.

De acuerdo con lo que difundió el medio local Mdz tras consultar fuentes policiales, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una motociclista tendida sobre la calzada.

Las primeras pesquisas indican que la conductora habría perdido el control de la moto por razones aún no establecidas, lo que la llevó a golpear contra los bolardos —postes de baja altura fabricados en piedra— ubicados en la banquina y, a continuación, contra el asfalto.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y trasladó a la joven de urgencia al Hospital Schestakow , donde el equipo médico determinó que presentaba un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos.

Dada la gravedad del cuadro clínico, quedó internada en la unidad de terapia intensiva (UTI) . A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, horas más tarde se confirmó su muerte.

Fuente: Infobae