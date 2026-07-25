Tras ser liberado por error, volvieron a detener al padre de Sofía Delgado por el presunto abuso de sus hijas

Esteban Ramón Delgado (51) volvió a ser detenido este viernes por la tarde en San Lorenzo , provincia de Santa Fe , tras haber recuperado la libertad a comienzos de julio debido a un error procesal de la Fiscalía. Se trata del padre de Sofía Delgado , la joven que fue asesinada en 2024 por otras personas, quien se encuentra imputado por presuntamente haber abusado de sus hijas .

Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA) , el nuevo arresto se debió a la “desobediencia” de reglas de conducta impuestas previamente por el Juzgado de Familia de San Lorenzo. Sin embargo, la detención fue solicitada por el fiscal Javier Paz , recientemente asignado a la causa, luego de que la exposición mediática del caso pusiera el foco en las circunstancias de la excarcelación.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso Infobae , la defensa había solicitado una audiencia para pedir que el acusado continuara el proceso en libertad. Delgado había sido detenido en diciembre de 2024, después de que el femicidio de Sofía revelara que ella y su hermana habían denunciado a su padre por abusos que habrían ocurrido cuando tenían entre 9 y 13 años .

Los registros de la causa por abuso revelaron que el 26 de agosto de 2025 el juez Gustavo Salvador le había impuesto cumplir una prisión preventiva. El plazo de vencimiento había sido establecido para el 2 de julio, pero el fiscal Maximiliano Nicosia Herrero no había solicitado la prórroga de la medida cautelar.

A raíz de esto, el juez Ariel Cattáneo se vio obligado a autorizar la liberación. Según la información obtenida por Rosario , el fiscal Paz se enteró de la resolución judicial a través de un correo electrónico. Tras este error, las actuaciones fueron remitidas a la Auditoría General de Gestión del MPA para evaluar el desempeño de los funcionarios intervinientes.

Luego de que volviera a ser arrestado, Delgado deberá esperar a la audiencia preliminar a juicio , la cual está prevista para el 28 de julio. Para esa instancia, la Fiscalía anticipó que solicitará una pena de 18 años de prisión por los hechos investigados.

Según reconstruyeron, las denuncias fueron realizadas en 2022 , lo cual motivó el alejamiento de ambas jóvenes tanto de su madre como de su padre biológico. No obstante, la situación familiar y judicial tomó estado público durante la desaparición de Sofía , quien había sido vista por última vez el 30 de octubre de 2024 en San Lorenzo.

La joven fue asesinada esa misma noche después de que fuera pasada a buscar por Alejandro Bevilaqua , el principal sospechoso con quien mantenía una relación. Ambos se trasladaron en un Peugeot 308 a un taller en Puerto San Martín, propiedad de Eduardo Mordini , otro de los detenidos.

Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de la joven fue hallado el 15 de noviembre en un camino rural de Ricardone. De acuerdo con la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, la muerte se produjo por asfixia mecánica .

La reconstrucción judicial apuntó que Brian Baumann , empleado del taller, habría atado el cuerpo y lo introdujo en una bolsa cubierta con material aislante. Posteriormente, el cadáver fue trasladado hasta una zona rural en “Camino de la Cremería”, donde lo descartaron.

En noviembre de 2024, el fiscal Carlos Ortigoza imputó a las tres personas por homicidio calificado , tras argumentar ante el tribunal que el crimen fue perpetrado “por placer”. Además, señaló la existencia de pruebas que sugieren coordinación entre los acusados. También se involucró a dos mujeres inicialmente imputadas por encubrimiento , quienes accedieron a la libertad condicional.

Según describió el fiscal, la secuencia de hechos estuvo marcada por la planificación y la dinámica de grupo, orientada tanto a la violencia como al encubrimiento. En su declaración pública, el fiscal subrayó la situación de vulnerabilidad de Sofía y las conversaciones entre los imputados, en las que mencionaban que nadie reclamaría por ella tras “sacrificarla” y descargar su ira. También hizo referencia a mensajes y enlaces de sitios web que contenían imágenes de mujeres atadas.

Fuente: Infobae