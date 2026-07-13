Tragedia en Posadas: atropelló y mató a un soldado del Ejército Argentino mientras realizaba Willy con su moto

Un trágico siniestro vial ocurrió este domingo a la madrugada en la costanera de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones , donde un soldado del Ejército Argentino murió tras ser atropellado por un joven que realizaba Willy con su moto en plena vía pública. El responsable, de 18 años, se dio a la fuga luego de la colisión, pero finalmente fue detenido unas diez horas después del accidente.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el siniestro se registró cerca de las 5:30 sobre la avenida Costanera, en sentido oeste-este. Al arribar al lugar, el personal policial halló tendido sobre la cinta asfáltica a la víctima, luego identificada como Rodrigo Adán Barrientos , de 27 años.

El video que encabeza esta nota, filmado por una cámara de seguridad municipal, muestra que el conductor realizaba maniobras imprudentes cuando perdió el control de la moto y, en consecuencia, impactó a Barrientos de costado.

Tras ser embestido, el soldado que prestaba servicio en la Compañía de Cazadores de Monte XII , unidad militar que funciona en la capital provincial, cayó sobre el asfalto y quedó inmóvil. En tanto, su acompañante, incrédulo, observaba la situación sin poder entender lo que había ocurrido frente a sus ojos.

Barrientos fue examinado en el lugar del hecho por personal médico, que confirmó que ya no presentaba signos vitales. En la escena también fue hallada la motocicleta Gilera Smash de 110 cc. que el responsable del hecho abandonó cuando se dio a la fuga.

Por disposición judicial, la Fiscalía a cargo de la investigación ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima, mientras continuaban las tareas periciales para determinar cómo se produjo el siniestro y establecer las circunstancias que derivaron en la trágica muerte de Barrientos.

En ese contexto, la Policía de Misiones llevó adelante las pesquisas correspondientes mediante el relevamiento de cámaras de seguridad de comercios y viviendas de la zona, además del análisis de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia del CIO 911.

Tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona y efectuar un minucioso barrido realizado por redes sociales, especialmente en Facebook Marketplace, los efectivos de la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones detectaron una publicación donde se ofrecía a la venta un rodado de idénticas características a la involucrada en el hecho. Así, lograron identificar al presunto propietario.

Verificada la información mediante los sistemas policiales, cerca de las 16 los investigadores ubicaron al sospechoso, identificado como Juan Gabriel D. N. , en el barrio Madariaga de la capital provincial. El sospechoso fue detenido en su domicilio casi 10 horas después del hecho y quedó a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, la Dirección General de Policía Científica secuestró prendas de vestir que serían coincidentes con las observadas en las filmaciones obtenidas durante la investigación. Además, se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado será incorporado a la causa.

Fuente: Infobae