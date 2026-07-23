Tragedia en la ruta 14: murieron una mujer y su hijo cuando iban de vacaciones en camioneta y chocaron contra un camión

Un trágico accidente en la ruta nacional 14, a la altura del peaje Yeruá, en la localidad de Concordia, en Entre Ríos, terminó con la vida de dos integrantes de una familia que viajaba desde la provincia de Buenos Aires hacia el noreste del país, en plenas vacaciones de invierno.

Las víctimas mortales fueron identificadas por la policía como Silvia Raquel Lucca , de 49 años, que falleció en el lugar del accidente, y uno de sus hijos, de 13 , que murió durante su ingreso al hospital.

En tanto, otra adolescente de 14 años y su padre, Cristian Maidana, funcionario de la Prefectura Naval Argentina, de 49 años, quien conducía la camioneta donde viajaban, solo presentaron heridas leves y están bajo atención médica en el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

El siniestro quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y difundido por medios locales. Allí, se puede ver el momento en que la camioneta Renault Alaskan impacta contra un camión que se encontraba detenido en la banquina, en la autovía José Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 240, en inmediaciones del cruce con la ruta nacional 18 y del peaje Yeruá.

A pesar de que las imágenes no son del todo claras, pareciera que la camioneta donde iba la familia, que estaba circulando detrás de un camión, se desvía hacia la derecha e impacta contra el camión que estaba detenido . El camión era un Mercedes-Benz con semirremolque Truckvan, perteneciente a una empresa brasileña.

Los investigadores intentaban determinar si el chofer perdió el control del vehículo o hizo una maniobra para salir de la fila donde un micro lo precedía y dio contra el camión que estaba parado en la ruta.

La violencia del choque provocó severos daños en la parte delantera del vehículo, además de el fallecimiento de dos integrantes de la familia.

Silvia Raquel Lucca falleció en el lugar del accidente, mientras que su hijo adolescente murió al llegar al hospital, pese a los esfuerzos del personal médico, producto de un traumatismo grave con lesión cortante en la región frontal, pérdida de masa encefálica y hundimiento de cráneo, según se informó oficialmente.

Por su parte, el conductor del camión Mercedes Benz que fue chocado, relató a los investigadores que se encontraba detenido sobre la banquina realizando su descanso reglamentario.

Según su testimonio, al poner en marcha el vehículo con la intención de reincorporarse a la ruta nacional 14 y continuar viaje, sintió un fuerte impacto en la parte trasera del semirremolque, sin advertir previamente la maniobra de la camioneta.

Fuente: Clarín