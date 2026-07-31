Tragedia en Chubut: un operario murió tras caer por un barranco de 50 metros de altura

Un trágico incidente ocurrió en la provincia de Chubut cuando un operario murió tras caer por un barranco mientras realizaba tareas para despejar la ruta de nieve.

El hecho sucedió el jueves por la noche a la altura del kilómetro 60 de la Ruta Nacional 260, Chubut, cerca del cruce de la Ruta Provincial 51, cuando el operario retiraba la nieve acumulada en la ruta por las fuertas necadas de los últimos días.

Desde el medio local ADNSur , destacaron que los efectivos que llegaron descendieron por el barranco y encontraron al trabajador despedido de la cabina , cubierto por la nieve y con visibles manchas de sangre.

Ante las dificultades del terreno para llevar a cabo la investigación, la policía pospuso el operativo hasta la mañana de este viernes. Una vez que pudieron descender, una enfermera constató que el hombre había fallecido en el lugar.

Los efectivos también establecieron que la motoniveladora había quedado a unos 50 metros por debajo de la calzada .

Según el Ministerio Público Fiscal, las primeras averiguaciones indicarían que la motoniveladora que conducía se desbarrancó hacia el precipicio, provocándole la muerte.

El abogado de Fiscalía, Brian Mac Donald señaló que las primeras actuaciones no arrojaron indicios de criminalidad . Por ende, la investigación continuará orientada a determinar las circunstancias en las que la motoniveladora perdió el control.

La Ruta Nacional 260 es un corredor de tránsito internacional que conecta con Chile y, durante los últimos días, había registrado complicaciones debido al temporal de nieve en la región .

Fuente: TN