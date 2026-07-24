Soledad no deseada: cómo los centros culturales de barrio se convirtieron en refugios para volver a hacer amigos

La soledad dejó de ser un problema individual para convertirse en un fenómeno social . En distintos países ya existen organismos específicos para abordar el aislamiento y, al mismo tiempo, proliferan aplicaciones y servicios que prometen ayudar a conocer gente o incluso permiten contratar compañía por unas horas.

Pero, mucho antes de que surgieran esas alternativas, en muchos barrios porteños ya existían lugares que cumplían una función similar sin proponérselo: los centros culturales independientes .

Además de ofrecer talleres, espectáculos y actividades recreativas, estos espacios se transformaron en puntos de encuentro para personas mayores, vecinos que viven solos, artistas, migrantes y familias que buscan reconstruir vínculos o simplemente compartir tiempo con otros.

Uno de esos casos es Un Lugar Aparte , un centro cultural autogestionado de Villa Crespo que desde hace casi diez años desarrolla actividades vinculadas con el arte, la música, el movimiento y el juego. Sus responsables aseguran que, con el paso del tiempo, descubrieron que muchas personas llegaban buscando algo más que un taller: necesitaban volver a sentirse parte de una comunidad .

"Un Lugar Aparte nació por la necesidad de crear un espacio donde el acceso a la cultura no presente barreras de entrada. Buscamos gestionar experiencias accesibles y diversas, tanto para el barrio como para artistas y emprendedores", explican desde el espacio.

Detrás de los talleres aparecen historias que muestran una función menos visible de estos espacios. Uno de los casos es el de un pintor que, después de perder su taller por problemas de salud, encontró allí un lugar donde volver a enseñar y a producir . Durante dos años pudo retomar su actividad, reencontrarse con antiguos alumnos y recuperar una rutina vinculada con el arte. Más tarde logró volver a tener su propio taller, aunque continúa ligado al centro cultural.

Los responsables del espacio aseguran que situaciones similares se repiten entre personas mayores, vecinos que se jubilan, migrantes o personas que atravesaron enfermedades y, por distintos motivos, quedaron sin ámbitos de socialización.

En los últimos años, por ejemplo, crecieron especialmente los talleres destinados a adultos mayores . Allí no sólo realizan actividad física o artística: también generan amistades, organizan encuentros fuera del centro cultural y construyen nuevas redes de apoyo.

"Creemos en la cultura como un transformador social real. Más allá de las actividades, buscamos generar encuentro con otros desde el arte, el cuidado del cuerpo, la música y el juego", sostienen desde Un Lugar Aparte.

Aunque cumplen una función social importante, muchos centros culturales independientes enfrentan un problema común: gran parte de sus actividades sólo se difunden por redes sociales o por el boca a boca, por lo que numerosos vecinos desconocen que existen propuestas a pocas cuadras de sus casas.

Con ese objetivo nació Radar Cultural , una plataforma impulsada por la Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD), que busca reunir en un solo lugar la agenda de centros culturales, talleres y actividades independientes de la Ciudad para facilitar que los vecinos encuentren opciones cerca de sus hogares.

Desde Un Lugar Aparte consideran que esa herramienta puede ayudar a resolver uno de los principales problemas del sector. "Muchas veces hace falta tener toda la oferta reunida en un solo lugar. Radar Cultural puede acercarnos a vecinos que todavía no nos conocen, incluso viviendo a pocas cuadras", señalan.

Para quienes impulsan la iniciativa, el principal desafío es que los centros culturales dejen de ser vistos únicamente como espacios recreativos.

"La historia del pintor que pudo volver a empezar, las personas mayores que encontraron compañía y los vecinos que se acercan buscando un espacio de encuentro muestran que la cultura puede ser mucho más que una actividad recreativa. En muchos casos es una forma concreta de cuidado comunitario", sostienen desde la organización que impulsa Radar Cultural.

Fuente: Clarín