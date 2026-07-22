Salió de Necochea con su moto para que la firmen Scaloni y Messi: quiere subastarla y donar lo recaudado a Venezuela

Una moto ploteada de celeste y blanco está estacionada frente a la casa de los padres de Lionel Scaloni, en Pujato. El dueño es Gastón Mónaco, quien salió de Necochea rumbo a Capital Federal, apenas terminó el partido de la final del Mundial, para recibir a la Selección.

Pero al ver que no iba a ser posible llegar hasta los jugadores, empezó el recorrido a Santa Fe. Su objetivo va más allá de la pasión por el fútbol: intenta conseguir la firma de Scaloni y Lionel Messi en el tanque de su moto para subastarla y donar el dinero al pueblo venezolano golpeado por los terremotos .

Gastón salió el domingo a la noche. “Me comí todo el frío de la ruta y llegué a Buenos Aires a las 7 de la mañana. Iba a ir (a recibir a la Selección), después veo que había 7000 policías que iban a estar custodiando, y era como imposible, y me vine para acá, a ver si Messi me firma la moto”, contó al periodista Alan Ferraro.

Primero, llegó a la casa de los padres de Lionel Scaloni y en una de sus salidas para saludar a los admiradores, el DT le firmó la camiseta , pero Gastón se quedó con la esperanza de que en una segunda oportunidad, autografíe su moto.

Después, intentará conseguir una segunda firma en Rosario. “Mi sueño era que me la firme Messi. Y si Messi me la firmaba, quería hacer una subasta y regalársela al pueblo venezolano, ya que la necesitan más que nosotros”, explicó. “Uno tiene que ser más humanitario en la vida. Creo que eso es lo que le hace falta a la gente: amor”.

Consultado sobre cómo veía a este equipo después de todo lo vivido en el Mundial, Gastón expresó: “Somos campeones, no somos subcampeones. Somos campeones. Un director técnico que la pegó con todos los cambios que hizo, no hay nada para criticar a ningún jugador”.

Y sobre Messi remarcó que es “una excelente persona en todo sentido. Como padre, como amigo, como compañero, como jugador”. Emocionado al evocar la hazaña del astro, Gastón aseveró: “Dejó todo en la cancha. No le podemos pedir nada más. Creo que se retira con lo mejor de lo mejor. Gracias, Leo, por hacernos felices a todos los argentinos”.

Fuente: TN