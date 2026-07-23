Quién es el polaco que fue acusado de un femicidio en Córdoba y escapó en pleno Mundial

Un hombre polaco de 45 años es intensamente buscado por la Policía de Córdoba por ser el principal sospechoso del femicidio de Luciana Ojeda , de 36 años. Jan Korzeniecki era su pareja y, según denunció la familia de la víctima, era “violento” y tenía problemas con el alcohol.

Ojeda fue hallada desvanecida el 15 de julio en su vivienda en Nueva Córdoba , al lado de su hija de cinco años . El informe preliminar de la autopsia reveló que murió de un “paro cardiogénico” derivado de un golpe en la zona del pecho . No presentaba signos visibles de violencia. Sin embargo, desde el día de su muerte, justo después del partido entre Argentina e Inglaterra, Korzeniecki desapareció.

El hombre fue acusado de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género y el fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno de Córdoba, pidió su captura nacional e internacional.

Jan Lu Korzeniecki había conocido a Ojeda a través de internet y mantenía una relación con ella desde hacía algunos meses. Según reportó el medio local La Voz , había llegado el 6 de julio a la ciudad de Córdoba y significaba su tercera visita al país para encontrarse con su pareja.

El plan era permanecer un mes en el departamento de Nueva Córdoba y, luego, mudarse a una casa en Argüello. La familia de la víctima denunció que el hombre tenía comportamientos violentos y problemas con el consumo de alcohol .

Sus redes sociales son escasas: los investigadores revisaron su perfil de Facebook y notaron que fue creado en abril y que solo tenía una foto de perfil, junto a Ojeda , en una calle cordobesa.

Además, Korzeniecki había averiguado sobre los requerimientos para poder trabajar de forma legal en la provincia , reportó el medio local La Voz . En abril consultó al Consulado de Polonia en Córdoba a través de WhatsApp. Sin embargo, no precisó su profesión ni se le realizó un seguimiento a la consulta.

La hermana de Luciana, Claudia Ojeda, comentó sobre los problemas que había tenido la pareja. “Ha habido episodios de violencia, no físicos, sino psicológicos, y de destrucción de cosas materiales de mi hermana . Hay antecedentes. Pero mi hermana nunca los denunció por los problemas que había tenido antes con su esposo. Se sentía mal, agobiada , porque no podía creer que había vuelto a caer en un círculo de violencia. Ella intentaba volver, rehacer su familia. Corría siempre atrás del amor”, sostuvo en diálogo con El Doce .

Ojeda tenía un botón antipánico por una denuncia previa contra su exmarido, quien se encuentra detenido desde hace tiempo en Cruz del Eje.

Luciano, hermano de la víctima, también había comentado a los medios locales que en una ocasión Korzeniecki llegó al departamento en un estado “muy violento” y que había roto diferentes objetos , incluido el celular de su hermana con un martillo .

Claudia también brindó detalles sobre la hija de Luciana: “A través del juego va contando algunas cosas, pero pobrecita, llega un momento que pide por la mamá. No puede entender que la mamá no va a volver. Uno se tiene que sobreponer al dolor que uno tiene por la pérdida porque el dolor más grande es ver esos ojitos llenos de lágrimas pidiendo por su mamá”.

Fuente: La Nación