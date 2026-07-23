Pidieron llevar a juicio a los dos acusados por el crimen del secretario estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata

El fiscal Gonzalo Petit Bosnic pidió recientemente la elevación a juicio de los dos acusados por el crimen de Pedro Pablo Mieres (37) , el secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que fue hallado asesinado en su casa de la capital provincial en junio del año pasado.

Se trata de Nicolás Damián Arévalos (41) y Jonatan David Perunetti (35) , quienes enfrentan cargos por homicidio doblemente agravado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse concretado criminis causa, en concurso ideal con robo, calificación que prevé una pena en expectativa de prisión perpetua .

De acuerdo con la acusación, ambos habrían actuado en forma coordinada para ingresar a la vivienda de Mieres y matarlo con el objetivo de sustraer diversos objetos de valor, entre ellos teléfonos celulares, una guitarra, una notebook, una billetera, tarjetas bancarias y un televisor.

El expediente judicial detalla que la madrugada del 17 de junio, dos hombres ingresaron al departamento de Mieres en el marco de una reunión consentida. Sin embargo, en ese encuentro lo golpearon, ataron de pies y manos y le taparon la boca con un trapo . Según los informes forenses citados por la fiscalía, la muerte se produjo por asfixia mecánica por estrangulación , utilizando una prenda de ropa alrededor del cuello.

Durante la investigación, la Policía Científica y el fiscal Petit Bosnic reunieron múltiples elementos probatorios, entre ellos los registros de cámaras de seguridad que muestran los movimientos de Mieres y los sospechosos en las horas previas al crimen.

Mieres había llegado a su domicilio a las 23:13 del 16 de junio, luego de regresar en una moto de aplicación desde un cumpleaños en la zona de calle 126, entre 531 y 532. Minutos después, fue caminando hacia la terminal de trenes, donde mantuvo una breve conversación con un hombre al que identificaron testigos: Arévalos.

La víctima regresó sola a su casa, pero poco más tarde, Arévalos fue captado nuevamente por una cámara, esta vez acompañado de Perunetti. Juntos caminaron hacia el domicilio de Mieres. A las 1:50 del 17 de junio, se escuchó un grito, y luego los dos sujetos se retiraron , uno de ellos cargando objetos envueltos que ocultó momentáneamente en el paso a nivel de calles 44, 1 y 115.

Cuando la Policía llegó a casa se encontró con la puerta de entrada semiabierta, con la llave colocada en la cerradura, y ropa desordena sobre el piso en el interior. El cuerpo fue hallado desnudo, con ataduras hechas con cordones de zapatillas y con evidentes signos de golpes en el rostro.

Las pericias genéticas en la escena arrojaron resultado positivo para Arévalos en varios elementos como una toalla o los cordones con los que se ataron las muñecas y tobillos de la víctima .

Arévalos fue detenido tres semanas después del crimen. Se encontraba en situación de calle y, al momento de su arresto, vestía un buzo similar al que se observa en las imágenes tomadas la noche del asesinato.

Este imputado posee un extenso historial judicial , con antecedentes por robos, violaciones de domicilio y resistencia a la autoridad. Había recuperado la libertad en varias oportunidades y en 2023 accedió a un régimen de salidas transitorias desde la Unidad 1 de Olmos.

A Perunetti, por su parte, lo capturaron dos meses más tarde en Villa Elvira. En su caso, además de identificarlo en las filmaciones, los investigadores descubrieron que usó la tarjeta SUBE de Mieres horas después del hecho, en la zona de calles 7 y 50 de la ciudad, y que intentó vender el celular del secretario estudiantil.

Conocido como “Pincha” en su entorno, también cuenta con antecedentes por hurto, violencia familiar, usurpación, daño agravado y tentativa de robo, y había recuperado la libertad en febrero de 2024 .

“Los involucrados tenían conciencia de las acciones que iban a desarrollar cuando consintieron en dirigirse en plena madrugada a la casa de la víctima, con la que al menos uno de ellos acababa de tener un encuentro [...] La agresión se cometió apenas minutos después del ingreso al departamento, lo que permite inferir que ambos sabían de antemano y conforme lo previamente planeado lo que iban a hacer en su interior ”, consideró el fiscal en su requerimiento.

El secretario estudiantil había llegado desde la provincia de Neuquén para estudiar la carrera de Licenciatura en Biotecnología en la UNLP.

Desde sus primeros años en la universidad se involucró en diversas actividades y se destacó como integrante de las Brigadas Ramona Medina , colaborando en acciones solidarias durante la pandemia.

En el plano institucional, Mieres había asumido con responsabilidad la gestión en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles , “donde trabajó con dedicación, empatía y compromiso para atender las necesidades del claustro estudiantil, con sensibilidad y escucha activa”, afirmó la UNLP en un comunicado.

Desde la facultad resaltaron que su paso por la institución dejó una huella notable “por su sonrisa generosa, su presencia cálida y su compromiso con un proyecto colectivo de universidad pública , inclusiva y solidaria”.

En el expediente, la familia de la víctima interviene como particular damnificado, representada por los abogados Cristian González , Gastón Jesse r y Sebastián Iturria .

Fuente: Infobae