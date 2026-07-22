Parece de ciencia ficción: crearon un robot de 300 gramos que puede volar, bucear y volver a despegar

Año a año se realizan nuevos avances en robótica que permiten desarrollar máquinas capaces de realizar tareas que, hasta hace unos años, parecían imposibles. En ese sentido, un grupo de ingenieros creó un dispositivo que puede moverse por dos ambientes completamente diferentes , como el agua y el aire.

Se trata del FAAV , desarrollado por ingenieros del MIT y la Escuela Politécnica Federal de Lausana , en Suiza. Este robot pesa menos de 300 gramos y fue diseñado para volar, sumergirse, nadar bajo el agua y atravesar nuevamente la superficie para continuar su recorrido por el aire.

El diseño del vehículo está inspirado en distintas aves , como los frailecillos y petreles, que utilizan sus alas tanto para volar como para nadar. Sin embargo, para lograr esto, los ingenieros se enfrentaron a un desafío crucial: conseguir que una misma estructura funcionara en dos medios con densidades muy diferentes .

Para esto, desarrollaron un robot que cuenta con un cuerpo central , en el que se ubican una batería y un motor eléctrico impermeable, además de dos alas flexibles y una cola que puede modificar su inclinación . Las alas están hechas con membranas delgadas recubiertas de partículas hidrofóbicas para repeler el agua.

Los científicos realizaron distintas pruebas, primero en un tanque y luego en el lago Lemán, en Suiza, y experimentaron con diferentes tamaños de alas, frecuencias de aleteo y posiciones de la cola. Luego, determinaron que unas alas de 80 centímetros ofrecían el equilibrio necesario para poder desplazarse tanto en el agua como en el aire.

Finalmente, el FAAV nadó a una velocidad cercana a 1 metro por segundo y voló a 6 metros por segundo , con una frecuencia cercana a cinco aleteos por segundo. Para lograr salir del agua, el robot debe colocarse en un ángulo de unos 70 grados, lo que evita que las puntas de sus alas golpeen contra la superficie.

Entre las características más sorprendentes del dispositivo está que pudo salir del agua usando únicamente sus alas y su cola . Por el contrario, muchas aves acuáticas necesitan impulsarse con sus patas para poder despegar desde la superficie.

Aunque aún está en etapa de desarrollo, sus creadores creen que estos robots podrían utilizarse para explorar los océanos . La idea es que sean capaces de volar hasta zonas peligrosas o de difícil acceso, donde podrían sumergirse para tomar mediciones y recolectar muestras antes de regresar por el aire.

Ahora, el equipo busca mejorar la capacidad de maniobra de las alas y evaluar cómo responde el robot frente a condiciones más exigentes, como aguas agitadas y vientos fuertes, un paso fundamental en el desarrollo del dispositivo.

Fuente: TN