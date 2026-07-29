Ofensiva anti aborto y contra la educación sexual: la trastienda del foro conservador que unió a LLA y al PRO en la Legislatura

Mientras el Gobierno se concentra en leyes de impacto económico para tranquilizar a los mercados y se abraza a la eliminación de las PASO para allanar una eventual reelección, legisladores de diferentes extracciones de La Libertad Avanza participaron de un foro para promover el aumento de la natalidad, oponerse a la educación sexual y revertir la legalización del aborto .

“Hay una agenda para que todo eso que ha sucedido en 20 años cambie. La estrategia no la puedo poner yo sola. Para que esto se dé se necesita que la sociedad lo trabaje y lo pida. Están todos los proyectos: hasta la máxima de dar vuelta la ley del aborto. Tiene que ser con toda la sociedad movilizada”, señaló la senadora por Córdoba Carmen Alvarez Rivero , cercana a Patricia Bullrich.

La presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta fue una de las participantes del foro Libertad para el Futuro: Una Agenda Política por la Natalidad y la Protección de la Infancia , que organizó el 23 de julio la Political Network for Values (PNfV) en la Legislatura de la Ciudad .

Se trata de la plataforma que hasta hace poco presidía el mandatario chileno José Antonio Kast y que, de acuerdo a informes internacionales, era financiada por el gobierno del ex premier húngaro Víktor Orban , que fue derrotado en los comicios de este año.

Su directora ejecutiva, Lola Velarde, que mantiene nexos con el bolsonarismo y Vox, fue recibida esta semana por el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín. “La diplomacia argentina vuelve a hablar desde una identidad reconocible, arraigada en la tradición occidental y en nuestras raíces judeocristianas, y la Cancillería la pone al servicio de la vida, la libertad y la propiedad ”, sostuvo el ministro días después de que dirigentes del oficialismo nacional y del PRO sugirieran que la interrupción del embarazo equivale a “sacrificios humanos ”.

“Existen verdades sobre la persona humana que el poder político no establece y que tampoco pueden modificarse según cada época”, dijo Quirno, que en las últimas horas intentó suavizar el impacto de los agravios del Presidente a su par brasileño Lula da Silva

La vicejefa porteña Clara Muzzio fue una de las principales oradoras de la jornada en la legislatura que preside. “ Muchas de las parejas que conciben un hijo lo sacrifican . Uno de cada tres hijos se abortan. Permitimos que exista una desconfianza feroz entre mujeres y varones. Permitimos que se sexualice a los niños desde jardín de infantes”, sostuvo la ex ministra de Espacio Público que solía participar de los desfiles por el Día del Orgullo y ahora sostiene que solo existen dos géneros .

La primera en la línea de sucesión en la Ciudad había sido muy criticada por cuestionar la Educación Sexual Integral recientemente. Con perfil más bajo pasó por el mismo foro el ministro de Desarrollo Humano de Jorge Macri, Gabriel Mraida , que se enfocó en la premisa de fortalecer los vínculos familiares. Muzzio argumentó que los porteños prefieren adoptar perros a criar hijos. " Los perros duplican a los menores de 10 años ", dijo.

La ex vicepresidenta Gabriela Michetti también reapareció públicamente en el encuentro privado. “ Nos estamos ocupando de la supervivencia de la especie humana ”, señaló luego de sugerir que había sido “ cancelada ” por oponerse al aborto.

Además de Alvarez Rivero hubo más presencia de libertarios en el foro. El diputado nacional Santiago Santurio -muy cercano a Santiago Caputo- reivindicó a Benedicto XVI, cargó contra el progresismo y señaló que el wokismo “normaliza lo patológico” y “patologiza lo normal”. “No es lo mismo una cultura que promueve sacrificios humanos a una que defiende el carácter único de cada individuo. No es lo mismo una cultura que denigra a la mujer que una que promueve equidad con el varón ”, sostuvo Santurio que forma parte del Consejo Asesor de la PNFV.

El ex secretario de Culto Nahuel Sotelo -también integrante de la agrupación las Fuerzas del Cielo que se referencia en Caputo, Agustín Romo y el Gordo Dan - se refirió a los programas de hormonización en la Provincia. “ La ideología de género es un negocio. Para sostener ese engranaje comercial tienen que tener clientes nuevos ”, señaló el ahora legislador provincial. El diputado nacional libertario Joaquín Ojeda se explayó en el mismo sentido, igual que la legisladora violeta Andrea Freguia .

El apoyo de referentes oficialistas a la jornada no fue solo presencial. El encuentro fue co-organizado por la Fundación Faro , el think tank libertario a cargo de Agustín Laje , que pretende ser la plataforma de la batalla cultural mileísta. También participó la Global Center for Human Rights, una organización que intenta incidir en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en favor de “la vida, la familia y la libertad”. El Presidente había sostenido públicamente que el " aborto es un homicidio agravado por el vínculo ", pero todavía no habilitó esa discusión en el Congreso.

El encuentro, que reunió a libertarios y macristas, no impidió que en las últimas horas referentes del oficialismo profundizaran sus críticas al jefe de Gobierno que explora un acuerdo electoral con la Casa Rosada y lo acusan de plagiar a Milei. “Si la Libertad Avanza no estuviera seguirían reemplazando baldosas y promoviendo la agenda woke como hicieron hasta 2025”, sentenció Lilia Lemoine, que siempre habla por Karina Milei.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín