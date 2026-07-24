Nuevo golpe al contrabando: la Aduana retuvo en la Ruta 14 un cargamento valuado en más de $500 millones

Un operativo simultáneo realizado sobre la Ruta Nacional 14, en las provincias de Entre Ríos y Corrientes, terminó con la retención de un cargamento valuado en más de $500 millones por presuntas irregularidades aduaneras .

El procedimiento fue llevado adelante por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de las direcciones regionales aduaneras Hidrovía y Noreste.

Durante los controles, los agentes inspeccionaron siete transportes de carga procedentes de Clorinda, Posadas, Bernardo de Irigoyen y Puerto Iguazú. Luego de revisar la documentación, decidieron someter a tres de los camiones a controles no intrusivos mediante equipos de escaneo.

Según informó el organismo, las imágenes obtenidas permitieron detectar indicios de mercadería perteneciente a diferentes rubros, entre ellos perfumería, electrónica, indumentaria y cigarrillos electrónicos.

Como resultado del operativo, fueron secuestradas 306 encomiendas y 23 pallets transportados por la empresa Vía Cargo, cuyo destino final era la Ciudad de Buenos Aires.

La mercadería deberá ser abierta, revisada y valuada para establecer con precisión su cantidad, naturaleza y procedencia. Mientras tanto, continúan las actuaciones administrativas y judiciales para determinar si se cometieron infracciones aduaneras o algún delito.

Además, a pedido de la fiscalía, la Justicia Federal ordenó el secuestro de uno de los vehículos inspeccionados y de los teléfonos celulares de sus choferes. Ambos quedaron supeditados a la causa.

Fuente: Clarín