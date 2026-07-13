Milei vuelve a convocar a legisladores nacionales para avanzar en el Congreso con la reforma del Banco Central

Javier Milei convocó hoy a diputados y senadores nacionales para analizar la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , una de las iniciativas con las que el Gobierno busca blindar la economía de cara a las elecciones de 2027. El texto aún no se conoce, pero el oficialismo evalúa enviarlo al Congreso en el corto plazo.

El encuentro está previsto para las 15 en la Casa Rosada. Según informó un referente del oficialismo a LA NACION , fueron invitados los 21 senadores y 95 diputados libertarios, aunque muchos de ellos, todavía en sus provincias, aún no confirmaron su asistencia.

Será la segunda cumbre del Presidente con los bloques legislativos de La Libertad Avanza (LLA) en menos de dos semanas: la última se realizó hace 12 días en el Salón Héroes de Malvinas de Balcarce 50 y se extendió durante más de tres horas.

En aquella oportunidad, Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , reunieron a los legisladores libertarios para ordenar la agenda parlamentaria de cara a 2027. Los diputados y senadores se retiraron con una serie de prioridades definidas, entre ellas la eliminación o, en su defecto, una nueva suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

A la modificación de las reglas electorales se suma un paquete de iniciativas económicas con las que el Gobierno busca reducir los riesgos de turbulencias macroeconómicas que puedan complicar las chances de reelección de Milei. La reforma de la carta orgánica del Banco Central será uno de los ejes centrales de esa estrategia.

Según trascendió, el proyecto redefinirá el rol de la autoridad monetaria, volverá a establecer como objetivo fundamental la preservación del valor de la moneda y prohibirá expresamente tanto la emisión sin respaldo como el financiamiento monetario del Tesoro.

“Se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de qué se financia al fisco”, sostuvo Milei durante su último diálogo con Alejandro Fantino en el streaming oficialista Neura.

La agenda económica del oficialismo incluye, además, la limitación del régimen de las llamadas “zonas frías” , que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y una reforma de la ley de inocencia fiscal -cuyo texto definitivo aún no se conoce- para ampliar el universo de contribuyentes que puedan ingresar al sistema formal ahorros en dólares no declarados sin penalizaciones.

A ese paquete se sumará otra iniciativa que el Presidente anticipó, aunque todavía sin demasiados detalles, tanto en declaraciones radiales como a través de su cuenta de X. Se trata de una propuesta para impedir la ampliación del gasto una vez agotadas las partidas presupuestarias.

Milei la denominó “ley de shutdown” , aunque el concepto difiere del mecanismo que rige en Estados Unidos, donde el término alude al cierre parcial de la administración pública ante la falta de acuerdo en el Congreso para financiar al gobierno federal.

“Cuando te agotás el presupuesto, no podés gastar más y se apaga el Estado”, explicó el Presidente.

BASES PARA LA NUEVA ERA DORADA Empezando a ultimar los detalles en la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA, las bases del SHUTDOWN del Estado, la nueva ley para el Mercado de Capitales y el inicio de la desregulación del Mercado de seguros. VLLC! CC: @LuisCaputoAR @fedesturze … pic.twitter.com/meEwDvBWtm

La convocatoria de este lunes tendrá como antecedente inmediato la reunión de hace 12 días. En aquella cumbre, el Presidente y su hermana no solo delinearon las prioridades de la agenda legislativa, sino que también buscaron dar vuelta a la página tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, una crisis que había paralizado el debate parlamentario.

El encuentro sirvió, además, para presentar a los nuevos integrantes del equipo y sentar las bases de la agenda oficial para el segundo semestre, con la reelección de Milei como horizonte político.

Por parte del Poder Ejecutivo participaron el Presidente y su hermana; el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier ; el nuevo secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández ; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt , y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem .

También estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich . Una presencia llamó especialmente la atención: la de Ariel Ferrentino , responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza (LLA), quien ahora también estará encargado de ordenar el vínculo público de los bloques legislativos con los medios.

La reunión comenzó a las 9.40 y terminó pasadas las 13. Durante aquel encuentro, Milei habló de “la eficiencia y lo justo”, repasó indicadores económicos y subrayó la necesidad de conseguir su reelección para sostener el rumbo. Karina Milei y Santilli también hicieron foco en 2027, mientras los legisladores aprovecharon la exposición presidencial para plantear preguntas sobre la marcha de la economía.

Fuente: La Nación