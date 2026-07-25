Milei participó del lanzamiento de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial en Brasil y llamó “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista” a Lula

El presidente Javier Milei se metió este sábado de lleno en la campaña brasileña durante su visita a San Pablo al participar del lanzamiento como candidato de Flávio Bolsonaro y pronunció un discurso plagado de descalificaciones contra el mandatario de ese país, Luiz Inacio Lula da Silva, a quien llamó "ladrón", "presidiario" y "basura socialista" .

Milei, que llegó el viernes por la noche a Brasil y este sábado fue recibido por el gobernador paulista Tarcísio Gómes de Freitas, participó en el acto liberal que marcó el lanzamiento del senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El mandatario ingresó con "Panic show", la canción de La Renga que es su marca registrada en cada acto desde la campaña que lo llevó a la Casa Rosada.

Envalentonado por la ovación de los seguidores de Bolsonaro, Milei leyó con vehemencia el discurso en el que enseguida advirtió que los brasileños se debaten en las elecciones de octubre "entre la liberación o una prolongación de su sometimiento al zurdo ".

Fue la primera descalificación a Lula da Silva pero le siguieron muchas más a lo largo de su exposición. Todas fueron celebradas por Flávio Bolsonaro y sus seguidores. "Es importante que tengamos muy claros los términos de esta batalla y lo que está en juego, porque lo que decidan en el corto plazo en las urnas, sin lugar a dudas tendrá ramificaciones en las próximas décadas ", insistió el libertario.

Fiel a su estilo de discurso de barricada, Milei habló de "zurdos de mierda" haciendo referencia al Partido de los Trabajadores que lidera el presidente brasileño y lo comparó con "el kirchnerismo, la versión argentina del presidiario" , en referencia a Lula y su pasado en la cárcel.

Una de las pocas veces que se salió de la lectura del discurso fue cuando el audio se interrumpió por un problema con los micrófonos. "¿Funcionan ahora? ¿Che los micrófonos estos quién los mandó a tocar el ladrón? ", volvió a cargar contra Lula.

Milei dijo que Brasil todavía "no vivió las consecuencias más nefastas y profundas" de los gobiernos del PT, pese a que ese partido ejerció el poder desde 2003 al 2016 (con Lula primero y Dilma Rousseff después) y finalmente desde 2023 (tras el mandato breve de Temer y la presidencia de Bolsonaro). "Pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista ", lanzó, otra vez, contra Lula.

Acompañado en Brasil por su hermana Karina y por el canciller Pablo Quirno, Milei también insistió a lo largo de su discurso con los elogios a su gestión, a la que usó como ejemplo del cambio que, según él, "ya se siente a nivel regional y en el resto del mundo".

En la seguidilla de sus ataques a Lula, Milei sostuvo que "volvió al poder radicalizado, tomando páginas del libro de desastres que en Argentina escribió el kirchnerismo". Y afirmó: "Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Kuka; acá, en Brasil, hoy tienen el riesgo Lula , y se refleja claramente en el mercado accionario".

" ¿Por qué se ve amenazado Don Lula? Porque hay alguien que, como sucedió en Argentina, está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flávio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo, el expresidente Jair Bolsonaro", enfatizó Milei antes de calificar a Lula como "basura" por la negativa a que visite al expresidente detenido.

En ese sentido, Milei volvió a pedirle a los brasileños que voten por Bolsonaro para "parar a Lula" . "Creo firmemente que no hay otro capaz de terminar con el riesgo Lula que pende sobre Brasil como una espada de Damocles", sentenció.

Tras llamar "amigo Flávio" al senador e hijo del expresidente Bolsonaro, Milei lamentó que por una orden judicial no pudo pasar a saludarlo en el domicilio donde cumple arresto domiciliario.

Fuente: Clarín