Milei anunciará el jueves la reforma de la Carta Orgánica del BCRA por cadena nacional

Javier Milei anunciará este jueves por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), uno de los proyectos centrales de su agenda económica. El mensaje será grabado previamente y servirá para presentar una iniciativa que luego será enviada al Congreso.

La emisión será el jueves a las 20 , confirmó el vocero Adrián Ravier en conferencia de prensa. Allí el Presidente explicará los detalles del proyecto, que busca redefinir el rol de la autoridad monetaria, volver a establecer como objetivo fundamental del organismo la preservación del valor de la moneda y prohibir expresamente tanto la emisión sin respaldo como el financiamiento del Tesoro. Se espera que se proponga endurecer los requisitos para cambiar a las autoridades del organismo. “Se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financie al fisco”, sostuvo Milei en declaraciones a la prensa.

BASES PARA LA NUEVA ERA DORADA Empezando a ultimar los detalles en la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA, las bases del SHUTDOWN del Estado, la nueva ley para el Mercado de Capitales y el inicio de la desregulación del Mercado de seguros. VLLC! CC: @LuisCaputoAR @fedesturze … pic.twitter.com/meEwDvBWtm

Según informaron fuentes del Gobierno, el mensaje será grabado tras el regreso del jefe de Estado de su visita a Perú para la asunción de la presidenta electa, Keiko Fujimori .

La reforma del BCRA será girada al Congreso, donde el oficialismo espera que ingrese formalmente en los primeros días de agosto. Todavía no se confirmó por qué cámara iniciará su discusión. “Lo va a anunciar el propio Presidente en la cadena”, sostuvo un referente comunicacional de la Casa Rosada.

Se trata de un despliegue inusual para la presentación de un proyecto del Poder Ejecutivo ante el Congreso. Ni siquiera la Ley Bases , una de las iniciativas más ambiciosas del Gobierno y definida por Milei como “el punto de partida” de su gestión, fue anunciada mediante una cadena nacional.

Esa herramienta solo se utilizó para presentar el último proyecto de Presupuesto. Durante su primer año de mandato, en cambio, el Presidente expuso esa iniciativa de manera presencial ante la Asamblea Legislativa, aunque el discurso fue transmitido por cadena nacional.

El artículo 75 de la ley de medios regula el uso de esta herramienta. Establece que el Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán disponer de la cadena nacional “en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.

A lo largo de su gestión, Milei recurrió a la cadena nacional para comunicar algunos de los principales hitos de su política económica. La primera vez fue en diciembre de 2023, cuando anunció el Decreto 70, que derogó leyes clave y desreguló amplios sectores de la economía. En abril de 2024 celebró el superávit fiscal del primer trimestre y, en diciembre de ese mismo año, utilizó nuevamente la herramienta para hacer un balance de su primer año de gestión y anticipar una profundización del plan económico.

Ahora volverá a recurrir a ese mecanismo para presentar un proyecto que integra, junto con la reforma de la ley de inocencia fiscal -destinada a facilitar la formalización de ahorros no declarados de la mayoría de los contribuyentes-, un paquete de reformas económicas orientado a reforzar la estabilidad financiera, una condición que el Gobierno considera clave para la disputa por la reelección presidencial.

Fuente: La Nación