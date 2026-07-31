MADARIAGA: Llega la tormenta, hay alerta y cerca de la medianoche se espera lo más intenso

MADARIAGA





Ante el alerta meteorológico vigente para Madariaga y la zona se solicita a la población extremar las precauciones y advierten que el período más complicado se registrará entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado.





El alerta amarillo comenzó a regir desde el mediodía y se mantendrá durante la tarde, mientras que hacia la noche la ciudad pasará a estar bajo alerta naranja, con mayores probabilidades de lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.





Además que durante la primera parte del evento podrían registrarse entre 20 y 40 milímetros de lluvia, lo que equivale a 20 o 40 litros de agua por cada metro cuadrado. Durante la noche y la madrugada, en tanto, el volumen de precipitaciones y la intensidad del viento podrían incrementarse.



