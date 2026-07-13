Los nuevos looks de Leandro Paredes y Lautaro Martínez para enfrentar a Inglaterra en las semifinales

La selección argentina se prepara para las semifinales contra Inglaterra, su próximo rival en el Mundial 2026. Mientras el cuerpo técnico de Lionel Scaloni trabaja en la recuperación física del plantel y comienza a definir el equipo, dos futbolistas aprovecharon las horas previas al encuentro para renovar su imagen.

Leandro Paredes y Lautaro Martínez pasaron por la peluquería y estrenaron nuevos looks antes del decisivo cruce del miércoles, desde las 16, en Atlanta . Los videos del momento mostraron parte de la intimidad de los jugadores durante una jornada de distensión después del enorme desgaste que significó el partido de cuartos de final.

En el caso de Paredes, el mediocampista optó por mantener su habitual estilo prolijo , con los laterales rebajados y la parte superior más larga y peinada hacia atrás.

Lautaro Martínez, en tanto, eligió un degradado bien marcado en los laterales y un corte más corto y texturado en la parte superior.

La albiceleste llegó a las semifinales después de derrotar 3 a 1 a Suiza en un partido de enorme desgaste que necesitó tiempo suplementario . Alexis Mac Allister abrió el marcador a los nueve minutos, luego de un córner ejecutado por Lionel Messi, pero Dan Ndoye consiguió el empate para el conjunto europeo en el complemento.

El encuentro tuvo uno de sus momentos determinantes a los 71 minutos, cuando el árbitro João Pinheiro revisó una jugada en el VAR y modificó una decisión que inicialmente había perjudicado a Leandro Paredes. El juez entendió que Breel Embolo había simulado una infracción y expulsó al delantero suizo por doble amonestación.

Pese a jugar con un futbolista más, la selección no pudo quebrar inmediatamente la resistencia de Gregor Kobel y el partido se extendió al alargue. A los 111 minutos apareció Julián Alvarez con una brillante definición desde afuera del área que se metió en el ángulo y desató el festejo argentino .

Ya con Suiza lanzada al ataque, Lautaro Martínez aprovechó un rebote tras una corrida de Thiago Almada y convirtió el 3 a 1 definitivo . El delantero marcó así su segundo gol en el Mundial y selló el pasaje del equipo de Scaloni a una nueva semifinal.

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Fuente: La Nación