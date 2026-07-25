Lo asegura la psicología: las personas que dejan pasar primero a los demás no solo son gentiles

Muchas personas dejan que otros pasen primero , ya sea en una puerta, al subir al colectivo o en una fila. Si bien puede interpretarse como una demostración de buenos modales, la psicología asegura que este gesto también puede estar relacionado con la autorregulación y el control inhibitorio .

La autorregulación permite que una persona detenga una respuesta automática para elegir otra conducta que se adecúe mejor al contexto. Así, es posible que alguien frene el impulso de avanzar, preste atención a su alrededor y decida ceder su lugar.

Estas acciones, en las que una persona beneficia o le facilita una situación a otra, son conocidas como conductas prosociales . Algunos ejemplos son hábitos cotidianos como cooperar, compartir, esperar el turno o hasta dejar pasar a alguien.

De acuerdo con una investigación publicada en Experimental Economics , la cooperación requiere controlar el impulso de actuar únicamente en beneficio propio . En el estudio, los autores descubrieron una relación entre el autocontrol y la disposición a colaborar en situaciones en las que los intereses personales competían con los grupales.

Otro estudio realizado con diferentes muestras de adultos concluyó que aquellos con mayores niveles de autocontrol solían involucrarse con mayor frecuencia en comportamientos prosociales. Además, esta asociación también estuvo vinculada con una mayor satisfacción con la vida .

Por eso, correrse y dejar que otro avance primero implica tomarse una pequeña pausa mental. En lugar de actuar de forma automática, la persona evalúa la situación y adapta su comportamiento para realizar una acción que beneficie a alguien más.

Más allá del control de los impulsos, dejar pasar a los demás demuestra una mayor atención social . Para realizar este gesto, es necesario advertir que hay otra persona, interpretar hacia dónde se dirige y anticipar que cederle el paso podría serle de ayuda.

Además, las investigaciones relacionaron a las personas que tienen un mayor autocontrol con mejores habilidades interpersonales , vínculos más saludables y respuestas emocionales más equilibradas.

Sin embargo, esta acción aislada no define por completo la personalidad de alguien. Una persona puede dejar pasar a otra por educación, costumbre o empatía, pero, si se trata de un gesto frecuente y espontáneo, puede mostrar una mayor facilidad para esperar, considerar al otro y controlar el impulso de avanzar de inmediato.

Fuente: TN