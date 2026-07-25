Lionel Messi apareció en la tribuna de Leones, el club de Rosario que dirige su familia

Lionel Messi apareció públicamente este sábado por primera vez desde que llegó a Rosario tras su participación en el Mundial 2026 con la selección argentina. El capitán asistió al partido de su club del ascenso, Leones, ante Central Córdoba.

Messi reapareció después de disputar la final perdida ante España por 1 a 0 el pasado domingo, tras lo cual no viajó junto al resto del plantel que llegó a Ezeiza hace unos días.

Con capucha y protegido por el techo de las tribunas, Messi siguió el partido y disfrutó de una tarde en el lugar donde pasó la mayor parte de su vida profesional: una cancha de fútbol .

🔟🇦🇷 ¡EL MEJOR DEL MUNDO PRESENTE! 🙌 Leo Messi fue a ver el partido entre Leones de Rosario FC y Central Córdoba, por la Primera C. 📲 Seguilo en vivo por https://t.co/bjdmJtrrVe pic.twitter.com/Ns3Tav8KNl

Mate en mano, el futbolista campeón del mundo en Qatar 2022 se sentó a ver las alternativas del encuentro junto a su hijo Mateo.

El capitán de la selección había llegado a Rosario el miércoles luego de tomarse un jet privado desde Miami, adonde se había dirigido junto a Rodrigo de Paul tras la derrota en la final de la Copa del Mundo.

La idea del ’10′ era pasar unos días junto a su familia en Funes, previo a reincorporarse al Inter Miami. “ No hay una fecha de regreso ”, había asegurado sobre Messi el entrenador del club estadounidense, Guillermo Hoyos , en declaraciones recientes.

En su vuelta a Rosario, el futbolista con pasado en Barcelona y París Saint Germain había sido recibido por una multitud que se acercó a las proximidades de su domicilio para conseguir una foto.

Sin embargo, Messi no se mostró y hasta la tarde de este sábado no habían trascendidos imágenes de su estadía en su ciudad natal.

Pero este sábado apareció en las tribunas de Leones, el club fundado por su familia y que actualmente preside su hermano, Matías Horacio Messi .

El equipo nació en enero de 2015 y, a inicios de este año logró la afiliación directa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), motivo por el cual comenzó a disputar la Primera C sin atravesar las divisiones que deben disputar las instituciones indirectamente afiliadas.

A pesar de su primera incursión en el fútbol profesional, el equipo marcha cuarto en la Zona B de la categoría, con 29 puntos. Está a solo cinco del líder, Cañuelas , que además cuenta con un partido más. En caso de alcanzar el primer puesto, se medirá en una final para obtener el ascenso con el mejor de la Zona A, que actualmente es Sacachispas.

A su vez, si permanece entre el segundo y el séptimo puesto, irá a Playoffs.

En el partido anterior, Leones empató 1 a 1 con Claypole en condición de visitante. Los locales se habían adelantado con el gol de Manuel Gaitán , pero luego llegó la igualdad en el marcador por parte de Juan Vieyra .

Desafortunadamente para la estrella argentina, el equipo cayó por 2 a 0. Una vez finalizado el encuentro, Messi saludó a los hinchas que se agruparon para saludarlo, pero se fue rápidamente y evitó tomarse fotos.

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Fuente: La Nación