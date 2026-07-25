Las principales frases del discurso de Milei en Brasil con fuertes críticas al socialismo: “Nos dejaron pobres y solos”

El presidente de la Nación, Javier Milei, viajó a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro , hijo del exmandatario, y disertó en la Convención Nacional del Partido Liberal que se desarrolló en la mañana de este sábado en San Pablo.

El líder de La Libertad Avanza estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller, Pablo Quirno, y durante su discurso criticó fuertemente a Luiz Inácio Lula da Silva y al socialismo.

Fuente: La Nación