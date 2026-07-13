La Justicia citó a Facundo Leal, el extitular de Arsat y el Orsna que cayó con drogas y millones de dólares

Facundo Leal , el expresidente de la empresa estatal Arsat y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos ( Orsna ), fue convocado hoy al Juzgado Federal N°2 de San Isidro para declarar en la causa en las que es investigado por presuntos sobornos.

Leal, que está detenido hace dos meses, cayó con drogas y millones de dólares en su poder. La Justicia le dictó la prisión preventiva, sin posibilidad de beneficiarse con la domiciliaria, en la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por presuntas maniobras de corrupción durante su paso por la empresa estatal de satélites Arsat.

Leal fue titular de ARSAT y del Orsna durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei , y está detenido hace dos meses en el penal de Ezeiza.

La justicia allanó sus viviendas en la Capital Federal y en Mendoza, lugares en los que encontró e incautó US$ 2.000.000 —sin un origen que pudiera ser explicado—, drogas sintéticas, ketamina y cocaína, además de equipos de vigilancia y seguimiento de personas y vehículos.

Leal se enfrenta a acusaciones de recibir retornos a cambio de adjudicar servicios en forma directa a una operadora privada. Será hoy indagado por el magistrado Lino Mirabelli, a cargo del juzgado de San Isidro. Hasta ahora no tuvo una postura colaborativa y hasta se negó a entregar la contraseña de su celular.

Fuente: La Nación