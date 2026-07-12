La historia de amor de Julián Álvarez y Emilia Ferrero, la mujer que lo acompaña desde la adolescencia y está siempre

La victoria de Argentina frente a Suiza por 3 a 1 en los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo un protagonista destacado: Julián Álvarez . El delantero estampó la ventaja del equipo de Scaloni con un golazo al ángulo en el minuto 112 de la prórroga y posibilitó el desembarco a las semifinales frente a Inglaterra. Detrás de todo su talento, La Araña está acompañado hace muchos años por su pareja María Emilia Ferrero , con quien está criando su primer hijo Amadeo, nacido en enero de este año.

¡GOLAZO INCREÍBLE DE JULIÁN! Con un tiro al ángulo, la Araña puso el 2-1 contra Suiza en el tiempo extra y sueña con las semifinales. pic.twitter.com/m0TI3mRLoO

Cuando el partido se ponía difícil y las ideas escaseaban en la prórroga, el delantero del Atlético de Madrid apareció para clavar un derechazo al ángulo izquierdo del arquero suizo y marcó el 2 a 1. Gritó el gol con efusividad luego de tener una Copa del Mundo sin el mejor nivel futbolístico. Sin embargo, el ex River volvió a aparecer cuando el equipo lo necesitaba y ahora se prepara para jugar una nueva semifinal, esta vez frente a Inglaterra.

La historia de amor entre Julián Álvarez y María Emilia Ferrero comenzó mucho antes de que el delantero se convirtiera en una de las grandes figuras del fútbol mundial. Ambos se conocieron durante su adolescencia en la localidad cordobesa de Calchín , de donde es oriundo el campeón del mundo. Incluso, en el último cumpleaños de María Emilia, La Araña compartió una tierna foto de ellos dos en su juventud , que emocionó a todos en las redes sociales.

Mientras Julián daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores del Club Atlético River Plate y comenzaba a destacarse en el fútbol argentino, María Emilia continuó apoyándolo a la distancia mientras cursaba sus estudios universitarios. La pareja mantuvo el vínculo pese a las exigencias que implicaba la carrera deportiva del atacante, consolidando una relación que logró superar los desafíos de la distancia y la exposición mediática que vino después.

Con el salto de Álvarez al fútbol europeo para sumarse al Manchester City, María Emilia también se instaló en Inglaterra para acompañarlo en esta nueva etapa . Desde entonces, ambos compartieron distintos momentos de su vida cotidiana a través de las redes sociales, aunque siempre manteniendo un perfil bajo y evitando la sobreexposición pública.

María Emilia se convirtió en uno de los grandes pilares en la vida del delantero de la selección argentina. Su presencia en eventos importantes, como la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y otros logros deportivos del atacante, reflejan una historia de amor que nació en un pequeño pueblo cordobés y que creció al ritmo del éxito de uno de los futbolistas más destacados de su generación .

En la actualidad, la pareja disfruta de ser padres primerizos con la llegada de Amadeo , que nació el 2 de enero de 2026. Con el nuevo Mundial, María Emilia y su pequeño bebé siguen acompañando a Julián , que sueña con consagrarse una vez más en el escenario más importante del fútbol mundial.

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Fuente: La Nación